Burela e Noia cítanse o sábado en Narón

FÚTBOL SALA Pescados Rubén Burela e Noia Portus Apostoli citaranse este sábado na final da XXIX Copa Galicia masculina de fútbol sala que se vai celebrar no pavillón da Gándara, en Narón (17.00 horas, TVG2).

O evento, organizado pola Real Federación Galega de Fútbol (RFGF), o Concello de Narón e os clubs Cidade de Narón e Narón O Freixo, foi presentado onte no consistorio da localidade de Ferrolterra coa presenza do presidente da RFGF, Rafael Louzán; o vicepresidente da RFGF e máximo responsable do fútbol sala na Federación, Pablo Prieto; o alcalde accidental, Guillermo Sánchez Fojo; o concelleiro de Deportes de Narón, José Oreona; a presidenta do Cidade de Narón, Almudena Fariña; e o vicepresidente do Narón O Freixo, Rafael Pazos.

Será a primeira final autonómica para o Noia mentres que o Burela aspira ao seu segundo título, e haberá dúascentas entradas dispoñibles cun férreo e estrito protocolo sanitario. ECG