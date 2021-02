Busca el Estudiantil puntos en su difícil salida hoy a Vilalba

Imposible no hay nada, reza el conocido mensaje de una prestigiosa marca deportiva. Si se mira la clasificación del grupo 1A de Tercera División y lo hecho por los equipos hasta ahora, lo hecho en concreto por el Racing Villalbés y por el Estudiantil, un triunfo hoy (16.15 horas) del equipo santiagués en A Magdalena, feudo del Racing Villalbés, se daría por imposible. El Estudiantil sólo ha rascado dos empates, y ha encajado seis derrotas, en los ocho partidos que ha jugado fuera de casa. Y visita esta tarde el campo más difícil del grupo, lo dice la estadística: seis victorias, un empate y una derrota del Racing hasta ahora allí.

Vamos, que si no fuera deporte, fútbol, el Estudiantil hoy casi no viajaría hasta Vilalba. Pero resulta que sí, que es deporte y es fútbol, donde cada semana las quinielas dan jugosos dividendos porque hay sorpresas.

Así que el equipo santiagués se desplazará hoy hasta Vilalba con la firme intención de sumar. Si es un punto estará bien; si son tres... el viaje de regreso será una fiesta porque el Estudiantil sabrá que sigue en la ola buena que cogió hace dos jornadas, con su primer triunfo del curso ante el Paiosaco y, la pasada semana, tras no jugar ante el Silva por el COVID, el empate de mérito frente al Arzúa.

“El equipo está cada día mejor”, repite Gelucho, entrenador del Estudiantil, cuya obsesión desde que se subió al barco es lograr eso, un equipo que funcione como tal y sepa competir.

“Cuando tenemos el balón, estamos creando cada vez más juego y más ocasiones, y eso es importante. No está faltando algo fortuna, quizá también ser más efectivos, pero eso llegará. También es de destacar que el equipo no baja los brazos, no lo hizo frente al Arzúa el pasado domingo”, añade el técnico.

No lo hizo hasta empatar, hasta que ya en el tiempo añadido apareció Rubén Márquez, uno de los viejos rockeros que progresa adecuadamente; como Catú, como Manu Rodríguez; como los recientemente incorporados Diego y Nando, que el pasado domingo ya fueron titulares y hoy cuentan con opciones de repetir.

ALTAS Y BAJAS. Decide Gelucho, claro. Junto a las incorporaciones (también el joven portero Pablo Pose, que no debutó ante el Arzúa, la sombra y la titularidad de Cristopher son alargadas), el entrenador recupera a Emilio, que ya cumplió su sanción, y a Miguel Freiría, que dejó atrás su lesión.

Por contra, Toño Vázquez no ha superado aún su problema de rodilla aunque se espera que la próxima semana ya empiece a entrenarse con el grupo. Y también es baja el lateral Suso Martínez, que fue expulsado al final del partido contra el Arzúa y recibió un partido de sanción.

Con lo que hay, con los jugadores que se incorporaron ya avanzado el campeonato y los que ya estaban, tirará Gelucho. El entrenador sabe de la dificultad del partido de hoy: en el campo del que más suma en casa del grupo. Pero es positivo: “Si estamos serios, concentrados, y completamos un buen trabajo, si competimos bien, podemos sacar algo positivo de allí”.

Para Gelucho, el Racing Villalbés es “un buen equipo, intenso, compacto; se nota que jugadores y entrenador llevan años juntos. Es un equipo que sabe perfectamente a qué juega y a la contra es muy peligroso. Su campo es difícil, pero también es cierto que es bueno y amplio, y se adapta bien a la idea que nosotros queremos desarrollar”.

Necesitado de puntos (ahora tiene sólo 7) para llegar a la segunda fase de la competición con el objetivo de la salvación más asequible, el Estudiantil reta hoy al Racing Villalbés en el propio feudo de éste. No hay imposibles.