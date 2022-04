Calavera: “Al Racing hoy lo tenemos lejos pero no lo perdemos de vista”

DEPORTIVO DE LA CORUÑA. El centrocampista del Deportivo Josep Calavera todavía ve al equipo gallego con opciones de arrebatarle al Racing de Santander el ascenso directo, aunque el equipo cántabro aventaje en nueve puntos a los blanquiazules a falta de ocho jornadas para el final de la fase regular de Primera RFEF. “Nosotros estamos centrados en el día a día, en el partido de este domingo en Bilbao ante el Athletic B, no nos queda otra. Al Racing lo tenemos lejos pero no lo perdemos de vista, queremos sumar día a día y veremos hasta dónde podemos llegar”, declaró en una rueda de prensa telemática. Para poder hacer oposición al Racing de Santander, el Deportivo necesita mejorar sus prestaciones como visitante, ya que no gana desde que lo hizo en Zamora el 26 de enero (4 partidos).

“Toca ganar y sobre encadenar dos victorias”. EFE