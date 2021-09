Camavinga, preparado para jugar el domingo con el Real Madrid

Madrid. El francés Eduardo Camavinga fue presentado este miércoles como nuevo jugador del Real Madrid y aseguró en rueda de prensa que está “preparado para jugar ya” ante las lesiones de Toni Kroos y Dani Ceballos y que el brasileño Casemiro y el uruguayo Fede Valverde llegan tarde de sus compromisos con las selecciones.

“Sí, sinceramente ya estoy preparado. Luego será el entrenador el que tenga que decidir, pero ya estoy preparado para jugar”, dijo al ser preguntado sobre si se veía debutando el próximo domingo contra el Celta de Vigo.

“Soy un jugador joven y quizá necesite tiempo de adaptación o tal vez no, yo me siento preparado”, añadió.

Camavinga desveló dónde le gusta jugar más aunque pueda adaptarse a todas las posiciones del centro del campo: “Es una pregunta que me hacen mucho. Me gusta jugar delante de la defensa, pero también puedo adelantarme y tengo que adaptarme a los estilos de juego y las posiciones que me pida el técnico”.

No le asusta la competencia: “Evidentemente me motiva mucho y quiero aprender, empaparme de toda su experiencia. Hace muchos años que están en la élite y voy a aprender mucho técnica y tácticamente”.

“Vengo a aprender. Luego tendré que demostrar al entrenador que estoy preparado, trabajar muy duro e intentar jugar minutos y poder disputar en el terreno de juego”, completó el jugador.

“No es que me parezca a uno u otro. A mí me gusta jugar, nada más. Puedo aportar técnica y agresividad. El equipo ya tiene mucha calidad”, dijo al ser preguntado sobre si era un perfil más parecido a Casemiro, Modric o Kroos.

La ausencia de minutos podría dejarle fuera de la lista de Francia para el Mundial de Catar 2022, pero no le preocupa: “Voy a intentar jugar lo más rápido posible. Con mi familia hemos pensado en todo y es la mejor manera de desarrollarme como jugador y luego la selección francesa vendrá naturalmente si me convocan. No me lo pensé cuando supe que podría fichar por el Real Madrid”.

Por último, destacó el papel de líder que ejerce Karim Benzema: “Es un ídolo para todos los franceses, se porta muy bien con los jóvenes y lo podemos ver con Vinicius, porque siempre está a su lado”, declaró. EFE