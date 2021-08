Cambio de rival: el Compos se medirá el sábado en San Lázaro al Arosa y no al Celta B

Será finalmente el Arosa, y no el Celta B, el rival del Compostela este sábado, día 21 de agosto, a las siete de la tarde (se mantienen día y hora) en el estadio Vero Boquete de San Lázaro. Problemas derivados del COVID, en este caso producidos por la reacción que ha producido en la plantilla del filial la administración de la vacuna a sus jugadores, han llevado a que el Celta B suspenda los partidos amistosos que tenía previsto jugar este semana. El viernes tenía previsto enfrentarse al Arosa, y el sábado, al Compostela... y estos dos últimos equipos, al verse ‘en paro’, han tomado una lógica decisión: enfrentarse entre sí.

El partido no pierde atractivo, que el Arosa será esta temporada, tras su ascenso, rival del Compos en la Segunda RFEF. Y es un interesante duelo entre dos históricos del fútbol gallego. La entrada al partido será gratuita para los abonados del club que hayan renovado su abono; costará 10€ para el público en general y 5€ para los menores de edad, estando a la venta en las taquillas del Estadio desde una hora antes del comienzo del duelo.

Para el encuentro se abrirá sólo la grada de Tribuna, hasta completar aforo, con apertura de puertas a las 17.45 horas. En el caso de los abonados, servirá con presentar el DNI y el abono en el acceso, mientras que aquellos que compren la entrada deberán traer firmada y cubierta la declaración responsable.

El Compos llegará al partido tras la pequeña decepción sufrida en la noche de ayer en A estrada, donde perdió (1-0, en la prórroga) frente al Estradense en partido correspondiente a los cuartos de final de la fase gallega de la Copa RFEF. El Compos tuvo durante el partido las mejores ocasiones, ya en el minuto 1 un mano a mano con el portero Coque que no pudo transformar en gol Primo, quien gozó de un par de ocasiones más en la segunda parte, o un disparo de Salado al larguero.

Pero el partido finalizó sin goles en el Municipal de A Estrada, y nada más comenzar el tiempo extra (minuto 93), el árbitro señaló penalti por derribo de Guille Torres a Michi. Brais Calvo no perdonó desde los once metros y subió al marcador el 1-0, que ya no fue capaz de nivelar el Compostela.

La nota positiva para el equipo blanquiazul fue el regreso a la actividad de Saro, tras superar las molestias musculares que lo habían dejado al margen del grupo en anteriores jornadas. Ante la limitación de efectivos (jugadores como Escudero, Jimmy, Parapar o Roberto Baleato aún no cuentan), Saro fue el único cambio que introdujo Rodri para dar refresco al once inicial. El Estradense de Alberto mariano, por su parte, sumó un nuevo éxito en su pretemporada, y en semifinales de la Copa RFEF se enfrentará al Somozas, aunque dicho partido está pendiente de la disponibilidad del equipo ferrolano, que también ha tenido casos de COVID y debe someterse al protocolo, con confinamientos.