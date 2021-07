Ana, los Juegos te estaban esperando

Los Juegos estaban esperando a Ana Peleteiro. Hace mucho tiempo. Su debut olímpico se aguardaba en Río de Janeiro, pero aquella niña que asombró al mundo en 2012 proclamándose campeona en el Mundial júnior de Barcelona con la cuarta mejor marca española de la historia tropezó al dar el paso de promesa a realidad. Supo hacer lo más difícil: levantarse. En Tokio se presenta como medallista internacional, como una atleta en madurez y dispuesta a derribar la única puerta que le falta.

Se hizo internacionalmente conocida con dieciséis años, pero han tenido que pasar otros nueve para verla en una cita olímpica. La clasificación para Río no llegó en el momento oportuno, y finalmente tendría que ser cancelada por una lesión. Desde aquel 12 de julio de 2012 los Juegos tienen un lugar en el podio reservado para Ana. Será en Tokio, será en París... la duda es cuándo, pero un atleta no se hace mayor hasta que pisa el estadio olímpico, y Ana, esta vez sí, lo hará.

De inicio parte en un grupo de clase media en el que no se puede descartar ninguna sorpresa. El único puesto que parece tener nombre es el de la medalla de oro, que si no va a parar al cuello de Yulimar Rojas será la gran sorpresa de los Juegos. La venezolana, perseverante en la persecución del récord del mundo, es compañera de entrenamientos de Peleteiro en Guadalajara, el mejor estímulo para seguir superándose, a las órdenes del cubano Iván Pedroso, campeón olímpico de salto de longitud en Sídney 2000.

Ana ha sabido reproducir el gen competitivo de Pedroso y trasladarlo al foso del triple. La saltadora ribeirense domina incluso algunos de los trucos que hicieron famoso al atleta cubano, y si uno le fascina es el de guardarse el mejor salto para el último intento y sorprender a sus rivales sin margen de reacción.

No habrá espectadores en Tokio, así que tendrán que ser las gradas vacías las que se hagan eco de la garra competitiva de Peleteiro. Su transformación aparece al poner un pie sobre la pista, los gritos intimidan a sus rivales y los resultados llegan cuando tiene que llegar, en el momento justo.

Indudablemente, Ana Peleteiro afronta los Juegos de Tokio mucho más preparada de lo que lo hubiera estado en Río. Ya está habituada a subirse a podios internacionales, acumula cuatro medallas en grandes citas y la presión ya no existe para ella. “Actualmente la presión no me afecta. Antes era un factor que influía en que no consiguiese resultados; ahora me motiva para ser mejor atleta”, expresaba Ana en estas mismas páginas tras colgarse su primer metal mundialista. Esa es la clave. La presión, que fue uno de los elementos que le impidieron brillar con luz propia en el pasado, ya no existe. Ana es libre, compite sin ataduras y con la única e innegociable exigencia de dar su mejor versión.

En Tokio tiene todo por ganar y nada que perder. Las medallas no son una obligación para ella. El podio olímpico se vende muy caro y serán otras las que no habrá cumplido las expectativas si no regresan a casa con un nuevo metal al cuello. Las marcas de Ana la sitúan buscando el mejor acomodo posible en el segundo vagón, ese del que alguna atleta se podría escapar para cruzar al furgón de cabeza a poco que la puerta se quede abierta.

¿NUEVO RÉCORD? Más allá de debutar en los Juegos con un determinado puesto, uno de los alicientes será ver si Peleteiro es capaz de volver a batir el récord de España, que ella misma posee. Lo situó en 14.73, cuando se proclamó campeona de Europa en pista cubierta, en Glasgow 2019. El registro supone la plusmarca nacional absoluta, si bien el mejor salto de una atleta española al aire libre también está en manos de la triplista ribeirense. La marca apenas tiene tres semanas de vida, desde que alcanzó los 14.61 metros en el Campeonato de España celebrado en Getafe. Ana demuestra que llega a Tokio en el mejor momento de la temporada.

A Ana ya hace mucho que la conocen en los altos círculos del triple salto. No solo por una carrera que se descubrió como prometedora años atrás, sino por hechos contrastados. El bronce de Birmingham 2018 fue la medalla que acabó por dar un giro a su historia. Subirse al podio en el Mundial bajo techo fue el hecho que constató que Ana estaba de vuelta. Los fantasmas del pasado quedaban desterrados y se abría una época para soñar con todos los éxitos tantas veces prometidos.

Era cuestión de conseguirlo una vez, porque desde que saboreó el primer metal no ha dejado de hincarle el diente año tras año, con permiso del 2020, cuya temporada fue secuestrada por la pandemia. Aquel mismo 2018, en el Campeonato de Europa de Berlín, conseguía la única presea internacional al aire libre hasta la fecha, nuevamente subida al tercer peldaño del podio.

Meses más tarde, 2019 trajo el gran éxito de su carrera. En Glasgow, en una actuación para el recuerdo, firmó el oro continental bajo techo y el récord de España absoluto (14.73 metros). No pudo renovar título en Torun, donde a pesar de ceder su corona se proclamó subcampeona europea sobreponiéndose a unas molestias físicas.

A nivel mundial, el mejor resultado de Peleteiro al aire libre es el sexto puesto de Doha 2019. En Tokio intentará seguir subiendo peldaños.