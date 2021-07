“Nuestra gran aspiración en los Juegos Olímpicos es luchar por las medallas”

Está a las puertas de vivir sus primeros Juegos y cumplir un sueño. ¿Cómo afronta estas semanas previas?

Estar en los Juegos Olímpicos para mí siempre ha sido un sueño que he perseguido desde pequeño. Estar a las puertas me hace estar muy motivado en la preparación y con ganas de ir y poner pie en la Villa Olímpica. Cuando eres joven, vas a Barcelona y debutas en Asobal te hace mucha ilusión. Cuando debutas con la selección o empiezas a jugar en Liga de Campeones, también. Cuando ya ganas ligas o internacionalmente, con los equipos y con la selección, también te hace mucha ilusión. Pero esto es una sensación totalmente nueva, porque es algo que engloba a los mejores deportistas de todo el planeta en un mismo sitio durante dos semanas. Para mí representa mucho, es algo muy especial, muy bonito.

¿Hay algún aspecto de los Juegos que le haga especial ilusión?

Yo recuerdo ver en todos los Juegos Olímpicos todas las ceremonias de apertura, con todos los deportistas desfilando. No sé si nos lo permitirá el calendario, porque competimos al día siguiente, pero es algo muy bonito. Pasear por la Villa Olímpica y encontrarte con personas de otros deportes que llegan a ser a veces referentes puede ser algo muy bonito. Aunque, obviamente, nuestro foco de atención no tiene que ser otro que ir a competir y hacerlo lo mejor posible.

Noruega, Brasil, Francia, Alemania y Argentina serán sus primeros rivales. Nadie va a regalar nada.

En los Juegos están equipos que aspiran a todo. En nuestro grupo, Alemania, Noruega y Francia son candidatas al oro olímpico, o al menos a llegar a semifinales y estar en la lucha por las medallas. Además, con Brasil hemos empatado en el último Mundial, y Argentina siempre nos da muchos problemas. Nuestro foco es hacer lo de siempre: mantener mucha serenidad durante toda la competición, si empiezas bien y ganas partidos mantener la calma y no creer que está todo hecho, y si pierdes, lo mismo, seguir trabajando. Lo importante de la primera fase es clasificarse para cuartos, y en cuartos es un partido a vida o muerte. Se trata de llegar bien y estar bien en los partidos importantes. También es un sistema diferente, solo se pueden utilizar catorce jugadores en los Juegos Olímpicos, y en los Mundiales y Europeos son dieciséis. Nosotros somos un equipo un poco veterano que agradece las rotaciones, y esto nos va a limitar un poco.

Aunque, previsiblemente, por las cosas importantes estarán luchando las mismas selecciones que en un Europeo o en un Mundial, ¿espera encontrarse una competición muy distinta en Tokio?

Sin duda, porque los Europeos y Mundiales ya son en los meses de enero. Esta competición llega en verano, al final de una temporada y de un año muy complicado, no solo en el deporte, sino en toda la sociedad. Hemos pasado cuarentenas, partidos pospuestos, COVID... Es una temporada atípica. Hay que ver cómo llegan de forma todos los equipos. Nuestra aspiración y la de Noruega, Francia y Alemania es luchar por las medallas. Brasil y Argentina también lucharán sus opciones de llegar a cuartos, y después es jugársela a un partido. Y en el otro grupo, aparte de Dinamarca o Suecia, Portugal, que ha dejado fuera a Croacia, va a tener muchas cosas que decir. Y también Egipto, que en su Mundial perdió a penaltis en cuartos de final contra la campeona del mundo. Japón, siendo anfitriona, dará bastantes problemas, como en el último Mundial, lo mismo que Baréin. Siempre digo que podemos competir y ganar a cualquiera, pero si no estamos bien, al cien por cien, podemos perder contra todos. En los Juegos todo deportista va a dar el cien por cien, y puede haber selecciones de las que te esperas menos que te pueden sorprender por el ímpetu, por querer hacer algo bonito por su país o por su carrera.

Como siempre, una de las claves de la selección española volverá a ser la fortaleza del colectivo y apostar por las rotaciones.

Sí, y más en este, que en lugar de dieciséis son catorce jugadores. Es importante tener jugadores polivalentes, capaces de adaptarse a posiciones a las que no están tan acostumbrados. Tener un grupo unido, fuerte mentalmente, después de un año y una preparación tan larga es otra clave. La fortaleza mental la crea el grupo y es algo en lo que nos tenemos que hacer fuertes, porque puedes empezar de muchos modos, ganando o perdiendo, porque hay selecciones de mucho nivel, y hay que saber gestionar los momentos de la competición. Quizá no tenemos un rol definido de una o dos estrellas como pueden tener otros equipos, pero a nivel colectivo jugamos muy bien. No digo que eso nos haga ganar, pero nos hace competir, y los partidos que hemos perdido los hemos perdido con posibilidades de llevárnoslo. Eso es lo que buscamos, estar siempre con posibilidades de ganar.

¿Qué tendrían que hacer para volver satisfechos de Tokio?

Cuando haces una preparación que es larga y dura se hace para ganar, para estar lo más arriba posible. Empiezas con esa ilusión, porque si quieres optar a ganar tienes que tener esa aspiración de llegar lo más alto posible. Eso no lo puedes confundir con la realidad, y la realidad es que en nuestro deporte hoy en día hay muchas selecciones que son claras candidatas al oro. No hay una selección por encima de otra, como hace años se podía ver a Dinamarca o Francia. En este momento está todo mucho más equilibrado. ¿Cómo volveríamos satisfechos? Con una medalla volveríamos encantadísimos, pero de una competición se vuelve satisfecho sabiendo que si ganas está perfecto, pero que si no ganas has tenido posibilidades de ganar, porque como grupo eso te va a dar en el futuro posibilidades de volver a estar allí. Puedes perder de mil maneras, pero si lo has dado todo volveremos satisfechos. En el Mundial de Egipto perdimos contra Dinamarca, pero como grupo ves que hemos estado a un gol de forzar la prórroga. Eso te da esperanzas de saber que se va a luchar. Sobre todo, que no tengamos que recriminarnos nada.

Han estado preparando los Juegos en Galicia, donde Ourense es una de las sedes de la candidatura ibérica para acoger el Europeo de 2028. Cumpliría 37 años durante el transcurso de esa competición; ¿le haría ilusión disputarla en casa?

Estamos hablando a varios años vista y a nivel de la selección hay que ver cómo se encuentra uno a nivel de juego, pero está claro que jugar un Europeo en casa es algo diferente. Cuentas con el apoyo del público, de la afición, sería muy especial. Antes de la pandemia, en los Mundiales y Europeos, jugásemos donde jugásemos, siempre teníamos muchísima gente en contra. Imagínate poder jugar con el público a favor, y más en Ourense, que sería en casa. Creo que sería muy bonito poder vivirlo, ojalá se dé y que salga España junto a Portugal. Aparte de lo que significaría para nosotros como deportistas también sería bastante bueno para el balonmano en España y para el desarrollo en Portugal. Ya veremos quién está en esos momentos en la selección pero, obviamente, me encantaría.