Unidos por la familia, por el deporte y por los Juegos

La delegación gallega en Tokio contará con dos hermanos, Tamara y Alberto Abalde. A ambos les une no solo la familia, sino también el baloncesto, pues desde pequeños la canasta fue uno de sus mejores amigos. En Japón cumplirán un sueño, tanto por ser olímpicos como por hacerlo al mismo tiempo. Alberto se estrena, mientras a Tamara le tocará hacer de hermana mayor, apoyada en su experiencia en Pekín 2008.

Sus primeros Juegos la cogieron con 19 años. Después de dos ediciones alejada, vuelve a la selección para una cita de máximo nivel.

Por suerte en España el nivel que tenemos es muy alto, y eso también complica estar entre las doce elegidas. Hay que ir pasito a pasito, tratar de dar lo mejor de uno mismo siempre, durante la temporada para el equipo y en los momentos que toca para la selección. A partir de ahí hay muchos otros factores que hay que tener en cuenta, y para eso está el seleccionador, para hacer su trabajo y elegir en cada momento a las que cree que están mejor para cada competición. La selección me hace muchísima ilusión, y con unos Juegos Olímpicos, todavía más.

De Pekín 2008 a Tokio 2020. Acudir de nuevo a unos Juegos tiene que ser para usted como un viaje de ida y vuelta.

Es cierto lo que se dice de que lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Durante tu carrera profesional te encuentras en muchas situaciones, grandísimas jugadoras, la evolución es diferente y mantenerse en la elite profesional es complicado. Estoy muy contenta de que haya vuelto a llegar esta oportunidad. Estoy disfrutando al máximo.

Volvía a la selección en el Eurobasket de 2019 y ahora entra en la lista para los Juegos. Ha hecho lo más difícil, recorrer el camino de regreso al equipo nacional.

Estoy contenta de estar otra vez en la órbita de la selección, en esta parte de mi carrera deportiva cuando hacía tiempo ya que había dejado de estar en esa dinámica. Estoy con mucha motivación y con toda la ilusión para hacer todo lo que esté en mi mano.

¿Cómo ha evolucionado desde aquella Tamara Abalde que acudía a Pekín 2008 a la Tamara que en unos días va a disputar sus segundos Juegos Olímpicos?

Tanto como persona como en cuanto a deportista he madurado muchísimo. Como persona trece años te cambian mucho, te ayuda a crecer y madurar. Y como jugadora de baloncesto, también. Ahora mismo estoy en un momento de mi carrera, de unos años a esta parte, en una posición de madurez, de saber qué hago bien y qué no tan bien, lo que tengo que trabajar, explotar y dar de mí, lo que los diferentes equipos quieren de mí, cómo adaptarme a los diferentes roles... me siento mucho más segura en todos esos aspectos y disfruto mucho más jugando, realmente. Estoy más a gusto con la jugadora que soy y me encuentro con mucha más confianza y un mayor conocimiento del juego, porque eso que dicen de que la experiencia es un grado es cien por cien verdad. Más partidos acumulados, más años y más entrenamientos te hacen aprender muchas cosas.

EN FAMILIA. Los Juegos Olímpicos de Tokio serán especiales para Alberto Abalde. Por ser los primeros para él, y por compartirlos con su hermana. El jugador del Real Madrid reconocía, en una entrevista previa a conocerse la convocatoria definitiva para los Juegos, que se encontraba ante un sueño.

“Sí, me gustaría, me encantaría, por supuesto. Es un reto muy importante”, confesaba, lógicamente, Alberto. Un sueño también sería coincidir en Japón con su hermana, Tamara. “Por supuesto, sería increíble, la verdad, un sueño”. Pues ya no es necesario seguir soñando, porque este sueño se ha hecho realidad. En cuestión de días el balón se echará al aire en Tokio, y allí estarán tanto Alberto como Tamara, el primero para debutar, la segunda para vivir sus segundos Juegos, y ambos para disfrutar de una oportunidad única que les ha regalado el deporte.