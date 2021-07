Hace unos meses, cuando le preguntaba en estas mismas páginas si se veía con opciones de acudir a los Juegos de Tokio me decía que la cogían “muy cerca en el tiempo y a la vez muy lejos”. Ahora es ya una realidad, lo ha conseguido.

He estado trabajando toda la temporada para tener opciones y poder llegar a ello. Todo lo que llegue que sea bienvenido. Unos Juegos Olímpicos se dice muy pronto, pero es algo increíble. Hay muchísimo nivel y muchísima competitividad en la selección española.

En un principio se planteaba sus convocatorias con la selección como una oportunidad para seguir creciendo, pero ahora incluso se ha convertido en una pieza fundamental para Lucas Mondelo, apostando por usted en los momentos clave del último Eurobasket.

Aprendí muchísimo, compartí cancha con jugadoras que son increíbles, cada concentración es como volver a aprender y es increíble estar en ellas.

Ha pasado de vivir en noviembre su primera concentración a acudir a los Juegos Olímpicos este verano. ¿Cómo fueron los inicios? Muchas jugadoras suelen decir que en el primer entrenamiento les cuesta hasta ver el balón. ¿Realmente se nota tanto el salto?

Como éramos bastantes en aquella primera concentración todo se desarrolló con un poco más de calma porque había que introducir a más jugadoras. Lo viví como aprender de jugadoras que son muy veteranas y muy buenas y seguir formándome.

Su llegada a la selección, ¿la cogió por sorpresa o confiaba en que ya estaba lista para dar el salto?

La verdad es que me pilló un poco por sorpresa. Yo he estado trabajando muchísimo la temporada pasada y también esta, y lo cierto es que he estado trabajando para intentar llegar algún día. Sí es verdad que llega pronto la llamada y me alegra estar ahí, pero también es cierto que hay muchísimo nivel en la selección de jugadoras interiores que juegan en mi posición y que está muy difícil.

La primera convocatoria la recordará toda su vida, pero seguramente también el momento en que sonó su teléfono. ¿Qué estaba haciendo cuando recibió la llamada?

Me cogió en casa. Acababa de llegar de entrenar y me preguntó la persona que lleva lo de las selecciones si me podía llamar un momento. Me llamó y me estuvo contando. En ese momento yo no me lo creía.

Con su salto a la selección absoluta completa el círculo después de haber pasado por todas las categorías inferiores de la selección, y aunque pueda parecer un proceso natural, muchas veces es complicado dar el salto de promesa a realidad.

Lo importante es el trabajo diario, el trabajo del día a día, y las cosas ya irán viniendo a partir de ahí si se trabaja bien.

El año pasado daba un salto desde Liga Femenina 2 para debutar en Liga Femenina Endesa. Este año ha dado otro salto, desde las categorías inferiores a la selección absoluta. ¿Es un cambio comparable?

No es algo comparable. Es cierto que de Liga Femenina 2 a Liga Femenina 1 hay un gran cambio y se nota, pero de categorías inferiores a una selección absoluta, con jugadoras con las que ahora mismo estoy compitiendo en mi equipo y compitiendo en la Liga, creo que se nota más el cambio.

¿Cómo se vive esa situación de pasar a compartir vestuario con jugadoras que no hace tanto podía tener en los pósters de su habitación?

Todas las jugadoras que van a la selección yo las he tenido en algún momento como ídolos, desde pequeñita, así que yo voy a trabajar. Se hace raro porque siempre lo ves por la tele y piensas que te gustaría estar ahí. Y cuando estás aquí ya lo ves un poco normal, son jugadoras que al fin y al cabo son como tú, pero siguen siendo tus ídolos.

Comparte equipo en Valencia con compañeras de la selección como Cristina Ouviña, Queralt Casas y Laura Gil. Aunque ha demostrado que tiene capacidad más que de sobra para coger galones y volar sola, ¿le dan algún consejo?

El consejo que te da todo el mundo es que lo importante no es llegar, sino mantenerse, y luego, trabajo, trabajo y trabajo.

En la convocatoria para los Juegos también está presenta Tamara Abalde, de no haber sido por su lesión seguramente también estaría María Araújo, y durante la preparación estuvo presente Paula Ginzo. Galicia gana peso y, además, con jugadoras jóvenes.

En Galicia hay muy buen nivel de baloncesto. Yo, que he jugado en la cantera del Celta, lo he notado en los años que he estado allí.

Este año también hacía historia al ser elegida por Atlanta Dream en el puesto 15 del draft de la WNBA, el mejor logrado por una jugadora española. ¿Se plantea dar el salto algún día?

Me parece una idea bonita, me gusta mucho la opción de poder jugar algún día la WNBA. Claro que me lo plantearía. En España es un poco difícil de compaginar, pero sí que me lo plantearía.

En esta temporada, que podemos calificar como mágica para usted, también conseguía la Eurocup con Valencia. ¿Cómo se vive participar en el primer título del club?

Estoy superogullosa, trabajamos toda la temporada para llegar a ese momento. Estos son los momentos bonitos, las finales en las que nos lo jugamos todo. Estoy superorgullosa y muy contenta.

Con el tiempo a punto de agotarse le tocó acudir a la línea de tiros libres para decidir la final. En las imágenes veíamos a Queralt Casas rezando, mientras usted botaba el balón con aparente tranquilidad.

En ese momento me podía más la ilusión de poder ganar el primer título, de dar la alegría a todo el mundo, a mis compañeras, que la presión. Hemos vivido ya bastantes tiros libres a lo largo de toda la temporada y fueron dos tiros libres más.

¿Cómo resumiría su primer año en Valencia?

Ha sido un buen primer año, aprendiendo muchísimo. Tengo jugadoras del equipo de las que aprender mucho, tanto a nivel nacional como extranjero. Son jugadoras que han jugado Euroliga y WNBA, que me pueden aportar muchísimo. Yo creo que ha sido un buen primer año para aprender.

Con 19 años, ¿le ayuda estar en un equipo como Valencia, que al igual que usted también es un equipo en crecimiento?

Yo creo que sí. Cuando fichas por un equipo siempre esperas que ese equipo vaya a más, que sea ambicioso, y eso es lo que está haciendo Valencia. Valencia no se está conformando, y si vamos a por la Liga, pues a por la Liga, y si queremos Euroliga, pues Euroliga y a por todas.