Campionato de España de Clubs: o Infantil Feminino 23 en Marín

BASKET. A Comisión Executiva da FEB designou as sedes dos Campionatos de España de Clubs das dúas próximas tempadas. O Concello de Marín, coacolaboración de Club Baloncesto Marín Peixegalego, volverán a ser anfitrións esta temporada 22 - 23 dun Campionato de España de Clubs: o Infantil Feminino. Galicia será sede tamén para esta categoría, en masculino e feminino, na vindeira temporada 23 - 24. E xa hai sedes para os Campionatos de España 2022/23. O Mini trasládase a Cataluña (Tarragona e Salou) nesta edición do 2023, as dúas categorías do Júnior (masculino e feminino) serán en Huelva (Aljaraque e Punta Sombría) e o Infantil será en Marín (Feminino) e Badaxoz (masculino). Por último, o Cadete masculino repite en San Fernando, mentras que se abrirá un novo prazo de presentación de ofertas para o feminino. REDACCIÓN