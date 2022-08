Campionato do Mundo júnior de Taekwondo: Sergio Troitiño, bronce

Santiago. Sergio Troitiño (+78, Mat´s de Marín) acadou a medalla de bronce no Mundial Júnior de Taekwondo, que se celebrou a pasada semana en Sofía (Bulgaria). O deportista galego, que adestra no Centro Galego de Tecnificación Deportiva dirixido polo técnico Jesús Benito, fixo un total de catro combates, ofrecendo un gran espectáculo e so caendo na semifinal ante o iraní Abbasi Pouya, que se proclamou campión do mundo posteriormente.

Sergio gañou no primeiro combate ao representante de Kazajistán en dous asaltos (10/23 e 5/6) e no segundo tivo como rival a Ucraína, no que tamén acadou unha clara vitoria (6/0 e 10/3). Nos cuartos de final, en busca das medallas, Troitiño enfrontouse a Uzbekistán e o galego dominou con claridade para volver a impoñerse en dous asaltos (6/3 e 13/3).

Na semifinal tocou o rival máis duro, o iraní Abbasi Pouya (campión do mundo cadete en 2019) e a pesar de que Sergio loitou ata o final non puido superalo. Finalmente o iraní logrou o título de campión do mundo tras vencer na final ao coreano Lyu Kuk.

Por outra banda, sinalar que Adrián Salanova (-68, Maniotas), que venceu en dous combates, perdeu en oitavos con Serbia, mentres que Noa Romero (-46, Natural Sport), tras superar a Mongolia, quedou eliminada nos dezaseisavos de final ante Corea. Os tres galegos estiveron acompañados en Sofía pola adestradora Lúa Piñeiro, que forma parte do corpo técnico da Federación Española de Taekwondo. ECG