Campionato Galego: Ariana Collazo, medalla de bronce en lanzamento de disco

ATLETISMO. O pasado domingo disputouse nas pistas do estadio Gregorio Pérez Rivera de Lugo o Campionato Galego ó aire libre de atletismo para as categoías sub 10, sub 12 e sub 14. O clube Ames Atletismo acudiú cun total de nove atletas logrando representación nas tres categorías.

En canto a resultados, destacar a medalla de bronce de Ariana Collazo en lanzamento de disco, logrando a sua mellor marca persoal, acuación que completou cun fantástico sexto posto en lanzamiento de xabalina.

Resaltar tamén o cuarto posto do equipo sub 10 masculino de relevos 4X50 composto por Lois García, Carlos Nieto, Iván Suarez y David Iglesias que chegaban ó campionato como 11ª marca e lograron gañar a sua serie, facer marca persoal e quedar moi preto do podio. ECG