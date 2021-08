Carballeda espera “total igualdad” en París 2024

CPE El presidente del Comité Paralímpico Español (CPE), Miguel Carballeda, deseó que “todo vaya bien” en los Juegos Paralímpicos de Tokio que dan inicio hoy martes y a los que los deportistas nacionales llegan sabedores de que a la vuelta se les reconocerán sus éxitos de “una forma más importante y justa”, pero aún sin la ansiada igualdad total que les cuesta mucho y que espera lograr para París 2024.

“Se nos han retrasado un poco, desgraciadamente, y la pandemia nos ha condicionado mucho, pero por fin vamos a poderlos llevar a cabo y ojalá que todo vaya bien, y luego a esperar a París, porque siempre nos quedará París”, bromeó Carballeda en una entrevista con Europa Press y haciendo el símil con el final de la aclamada Casablanca.

El dirigente no está nervioso antes de la cita, a la que no viajará hasta el día 29 de agosto, pero sí “preocupado” porque continúe existiendo “mucha incertidumbre”. Pero sobre todo lamenta, aunque entiende perfectamente la decisión, que no vaya a haber público. “Es una injusticia tremenda para nuestros chavales, que llevan cinco años esperando cumplir sus sueños y el no poder sentir el aplauso del público es triste”, confesó.

El dirigente también elogia “el detallazo” de que viajen el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, y el presidente del CSD, José Manuel Franco.

Sobre el aumento de los premios por metal para los paralímpicos, dice: “Son ciudadanos, con discapacidad y lo tienen más difícil, pero son deportistas de elite y merecen la igualdad en el trato y de oportunidades. Cuando vuelva se les reconocerá de una forma más importante y justa, no en una igualdad total, que espero que sí lo sea para París, pero se reconocerán mejor las medallas”. R.C.