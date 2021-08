Carballo recupera a Challenge Junior

CICLISMO Despois dun ano de ausencia a raíz da pandemia, esta fin de semana volverá disputarse a III Challenge Junior Carballo, una proba que reunirá a dezaoiteo equipos e uns noventa corredores do noroeste español e de Portugal con tres etapas cuxo obxectivo é poñer en valor as paisaxes do concello carballés.

No acto de presentación, que se levou a cabo no día de onte, estiveron presentes Vanesa Loureiro, presidenta do Club Ciclista Carballo que organiza a proba; José Manuel Abal, en representación da Federación Galega de Ciclismo; o concelleiro de Deporte, Marcos Trigo, e o alcalde de Carballo, Evencio Ferreiro.

A primeira etapa será unha contrarreloxo individual de 3,15 quilómetros con saída en Razo e chegada ao Monte Neme, na mañá do sábado. Pola tarde, a segunda con 90 km polo interior do municipio e en Coristanco. E na mañá do domingo, 76,4 km polo litoral carballés con paso por algunhas zonas de Malpica. REDACCIÓN