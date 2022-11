Carlos Alcaraz recibe en París el trofeo de número uno del tenis: el más joven en lograrlo

La ATP entregó este lunes al español Carlos Alcaraz el trofeo que le acredita como número uno del mundo, el más joven en acceder a ese puesto después de que el pasado septiembre, con 19 años, ganase el Abierto de Estados Unidos.

En la pista principal del Masters 1000 de París, la ATP homenajeó en una breve ceremonia al murciano con la canción Eye of the Tiger –la preferida del tenista– como telón de fondo. “Es un sueño hecho realidad, cuando era niño quería ser número uno y ser campeón de un Grand Slam. Todo ha venido muy rápido. Me siento muy feliz y muy feliz de compartirlo con todos vosotros. Nos vemos el miércoles”, dijo en inglés el tenista español, quien debutará ese día ante el japonés Yoshihito Nishioka en la segunda ronda del torneo de París-Bercy.

Con 19 años, 4 meses y 7 días, Carlos Alcaraz (5 de mayo de 2003) es el más joven en alcanzar el número uno. Lo consiguió el 12 de septiembre de este año, cuando se actualizó la clasificación tras su triunfo en el US Open. El español superó el récord del australiano Lleyton Hewitt, que llegó a lo más alto con 20 años, 8 meses y 23 días en 2001. El sistema actual de clasificación de la ATP se instauró en 1973.

Alcaraz es el cuarto español que alcanza el número uno, después de Carlos Moyá, su entrenador Juan Carlos Ferrero y Rafael Nadal.

Por otra parte, tras aterrizar en la capital francesa, el tenista murciano minimizó los problemas que arrastra en una rodilla, los consideró “normales” para un final de temporada y aseveró que entre los favoritos al Masters 1000 de París figura su verdugo en Basilea, el canadiense Felix Auger-Aliassime, al que ve “intratable”.

“Me encuentro bien, al final de temporada salen a la luz los problemas físicos y es normal, hay que lidiar con ellos y mostrar la mejor versión”, dijo Alcaraz en rueda de prensa.

FAVORITOS. El español señaló que “todos los jugadores al final de temporada tienen problemas físicos” e insistió que en su caso “no es nada serio”. Entre los favoritos a este torneo del que Alcaraz fue eliminado el pasado año en octavos por el francés Hugo Gaston, citó a Novak Djokovic, Rafael Nadal, Daniil Medvedev y Felix Auger-Aliassime. “Felix está intratable, aunque muchos otros jugadores pueden ganar este torneo, yo obviamente no me quito de esa lista”, afirmó, esbozando una sonrisa.

Acabar como número uno del mundo en 2022 no le quita el sueño, aseguró el tenista español, quien asumió que en su carrera el éxito le ha llegado “muy rápido, más rápido que lo que esperaba”, pero aclaró que eso no le ha cambiado en su relación con su familia, equipo y amigos.