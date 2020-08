Carlos Mouriño le ve poco recorrido a la reclamación del Deportivo

Vigo. El presidente del Celta de Vigo, Carlos Mouriño, afirmó ayer que las jornadas unificadas en el fútbol profesional salen “de una norma, no de un reglamento”, y que esa norme recoge “la excepción” de que por “causas de fuerza mayor” se puede cambiar.

Por eso, el máximo accionista del club vigués no ve demasiado recorrido a la demanda del Deportivo, que pidió la repetición de la última jornada de liga al no haberse celebrado en horario unificado por la suspensión de su partido con el Fuenlabrada, o que se le mantenga junto al Numancia, también descendido, en dicha categoría.

“Creo que -en esa última jornada- las causas fueron de fuerza mayor”, puntualizó Mouriño en su comparecencia ante los periodistas.

El presidente del Celta defendió al presidente de LaLiga, Javier Tebas. “No juzgo a Tebas, pese a que no lo votamos y no soy partidario de Tebas. ¿Pero qué ha hecho mal? Jamás he encontrado una respuesta, no sé qué hizo mal. No tengo elementos para decir que lo hizo mal. Y tiene el respaldo de casi todos los clubs federados, por lo que algo haría bien”, destacó.

En este sentido, Mouriño aclaró que no fue el presidente de LaLiga quien decidió que se jugaran los partidos de la última jornada salvo el choque de Riazor.

“Esa norma recoge la excepción de que por causas de fuerza mayor, y creo que lo fueron, se puede cambiar esa jornada unificada. Y no fue Javier Tebas quien lo cambió, sino un acuerdo del CSD, la Federación y la Liga. Los tres órganos estaban de acuerdo”.

MUCHO COSTE. Mouriño criticó el sobrecoste de las obras del estadio municipal de Balaídos, que ejemplificó con “la rareza de los siete millones de euros con los que se encareció la grada de marcador con respecto a lo que estaba en el plan de 2016”.

El dirigente denunció la reforma de Balaídos, que están costeando el Ayuntamiento y la Diputación de Pontevedra.

“Es una verdadera chapuza, no es digno de un estadio que se está construyendo, ni de la ciudad ni de la afición del Celta. La inversión para la reforma del estadio será de 50 millones. Es una auténtica barbaridad”, dijo. d. moldes