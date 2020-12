Antes de comenzar las vacaciones de Navidad y de despedir el año, Estrella Galicia 0,0 acompañó al piloto español de Fórmula 1 en el ya habitual evento prenavideño, donde Carlos Sainz atendió a la prensa y respondido sus preguntas tras concluir su mejor año en la élite del automovilismo mundial.

El piloto Estrella Galicia 0,0 ha completado una gran campaña esta temporada en la Fórmula 1, volviendo a subir al podio (Monza) e igualando la sexta posición final del año anterior, además de aumentar su bagaje de puntos en la clasificación final del campeonato.

Ahora, a las puertas de comenzar en 2021 la etapa más importante de su carrera con un nuevo constructor, Sainz habla sobre la temporada que acaba de terminar con McLaren (terceros en el campeonato de equipos) y objetivos, retos e ilusiones para la próxima temporada.

Tras esta cálida despedida de una temporada atípica, donde los eventos deportivos no han contado con presencia de público y apenas de periodistas, Carlos Sainz disfrutará ahora de algunas semanas de descanso para volver a la acción durante el próximo mes de febrero en la pretemporada 2021.

“Ha sido un año raro, sobre todo las primeras carreras. Fue extraño volver a viajar y ver el paddock tan vacío en comparación con lo que es normalmente. Espero que todo vuelva a la normalidad lo antes posible”, dijo Sainz.

“Cuando pilotamos el coche no sentimos al público, pero el resto del tiempo sí, cuando entras al circuito o sales a saludar en el autobús. Los fans te transmiten una fuerza increíble. Sin embargo, correr sin su presencia, a pesar de que haya millones de personas viéndote en televisión, ha marcado una gran diferencia esta temporada”, reconoció el nuevo piloto de Ferrari.

A pesar de ser una temporada extraña por las restricciones derivadas de la pandemia de coronavirus Carlos Sainz se congratuló de haber podido terminarla con un buen sabor de boca. “Comenzamos el año con muchos problemas, pero hemos podido enderezar la temporada y terminar sextos en la clasificación general. Creo que he acabado con buen sabor de boca, también gracias al tercer puesto de constructores de McLaren”, afirma.

Ahora, afronta un período de despedidas y nuevas aventuras, dejando atrás su paso por McLaren e iniciando una etapa que lo lleva, cargado de ilusión, a Ferrari.

“La despedida de McLaren ha tenido días muy emocionantes para mí. Ha sido el equipo con el que he vivido los dos últimos años en Inglaterra. He recibido mensajes de despedida de los fans, pero también del equipo. De McLaren lo que voy a echar más de menos son a las personas, me llevo muchos amigos. Cuando me despedí fue muy emotivo. Ahora el objetivo es el mismo: hacer las cosas bien, pero con Ferrari, insistió el piloto de Estrella Galicia 0,0.

UN SUEÑO. Para el madrileño, vestir el mono rojo de la mítica escudería italiana es todo “un sueño”. “Cuando eres pequeño y sueñas con Ferrari, sueñas con ganar, y ese el objetivo último que tenemos para esta temporada”, señaló.

Sobre la competencia con su compañero de equipo, el monegasco Charles Leclerc, explicó que tal y como reconoció Mattia Binotto, director ejecutivo de Ferrari en su presentación, no hay nada firmado sobre quién será el líder del equipo. “Yo saldré a competir en igualdad de condiciones, pero los intereses del equipo están por encima de lo individual”, recalcó.

Por último auguró un buen papel de su padre, Carlos Sainz, en el próximo Dakar.