Carlsen se niega a jugar más con Niemann, al que acusa de hacer trampas

El maestro noruego Magnus Carlsen, actual campeón del mundo de ajedrez, ha acusado al estadounidense Hans Niemann, que le venció en la Sinquefield Cup y ante el que se retiró en el Champions Chess Tour después de haber realizado un único movimiento, de hacer “trampas”, y ha anunciado que se negará a jugar más contra él.

El noruego no dio explicaciones claras tras su retirada en la Sinquefield Cup, pero todo el mundo entendió que obedecía a sus sospechas al comprobar que su rival jugaba a toda velocidad contra una variante rara de la nimzo-índia que él había preparado expresamente para aquella partida.

Niemann, número 49 del ránking mundial de ajedrez, había derrotado con negras a Carlsen y puso fin a la racha de partidas sin perder que el campeón del mundo había prolongado hasta las 53. El norteamericano alegó que, casualmente, había repasado esa línea unas horas antes de la partida. “Por una especie de milagro, comprobé esa línea hoy mismo. No sé por qué. Es algo ridículo, pero fue así. No entiendo por qué lo miré, es ridículo”, manifestó.

“Creo que Niemann ha hecho más trampas, y más recientemente, de lo que ha admitido públicamente”, señaló en un duro comunicado. “Su progreso sobre el tablero ha sido inusual, y a lo largo de nuestra partida en la Sinquefield Cup tuve la impresión de que no estaba tenso o incluso concentrado en el juego en posiciones críticas, mientras me superaba con las negras de una manera que pocos jugadores pueden hacer. Esta partida contribuyó a cambiar mi perspectiva”, continuó.

Durante la Sinquefield Cup, celebrada a principios de septiembre, Carlsen se retiró por primera vez en su carrera de un torneo tras caer en tercera ronda contra Niemann, una decisión polémica después de que el escandinavo lo anunciase en Twitter junto a un famoso vídeo del entrenador portugués José Mourinho en el que aseguraba “Si hablo, el próximo domingo no estoy en el banquillo”. Una semana después, en el Champions Chess Tour, se retiró ante ante Hans Niemann tras realizar un solo movimiento.

“Sé que mis acciones han frustrado a muchos en la comunidad del ajedrez. Estoy frustrado. Quiero jugar al ajedrez. Quiero seguir jugando al ajedrez al más alto nivel en los mejores torneos. Creo que hacer trampa en el ajedrez es un gran problema y una amenaza existencial para el juego. También creo que los organizadores y todos aquellos que se preocupan por pureza del juego que amamos deberían considerar seriamente aumentar las medidas de seguridad y los métodos de detección de trampas. Cuando Niemann fue invitado en el último momento a la Sinquefield Cup, consideré seriamente retirarme antes del torneo. Finalmente elegí jugar”, explicó.

Además, el actual campeón del mundo adelantó que se negará a jugar otra vez con Niemann y con cualquiera que haga trampas. “Debemos hacer algo con respecto a las trampas y, por mi parte, en el futuro, no quiero jugar contra personas que hayan hecho trampas repetidamente en el pasado, porque no sé lo que serán capaces de hacer en el futuro”, insistió.

Magnus Carlsen fue bastante claro en sus apreciaciones aunque no confesó todo lo que asabe: “Me gustaría decir más cosas, pero desafortunadamente en este momento estoy limitado, sin el permiso explícito de Niemann, para hablar abiertamente. Hasta ahora solo he podido hablar con mis acciones, y esas acciones han dejado claro que no estoy dispuesto a jugar al ajedrez con Niemann. Espero que salga a la luz la verdad sobre este asunto, sea cual sea”, concluyó.