Carolina Marín cae ante He Bing Jiao en una épica final

PARÍS. La española Carolina Marín perdió este domingo ante la china He Bing Jiao en una final del Abierto de Francia, disputado en París, resuelta en tres mangas y una hora y 16 minutos de épica lucha. La campeona olímpica, tres veces campeona del mundo y en seis ocasiones de Europa, había ganado a He en siete de los ocho anteriores enfrentamientos, pero esta vez la suerte sonrió a la china, que ganó con remontada por 16-21, 21-9 y 22-20. “Hemos perdido por muy poquito esta final; lo he dado todo en la pista hasta el final”, dijo Marín tras el partido. ECG