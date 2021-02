Casas: “No descartamos nada, pero tampoco hay nada hecho”

El Compostela está a solo tres puntos de lograr la permanencia de forma matemática, la cual podría firmar si vence al Celta B el primer fin de semana de marzo, cumpliendo sus objetivos con dos jornadas de antelación. La posición privilegiada en la clasificación incluso invita a pensar en metas más ambiciosas, pero el capitán blanquiazul, Álvaro Casas, avisa que hay que subir escalón a escalón.

“No podemos pensar en el segundo escalón si no aún no hemos llegado al primero”, afirma el zaguero compostelanista en una rueda de prensa telemática. “Nos ha costado mucho tener estos puntos, nos quedan tres partidos muy complicados y creo que el vestuario y el cuerpo técnico están mentalizados para sumar esos tres puntos que nos hacen falta. Hay que centrarse en esos tres puntos y después ya se verá”, insiste Casas.

El discurso del central blanquiazul se construye desde la coherencia, con los pies en el suelo. “No descartamos nada, pero tampoco hay nada hecho”, puntualiza, y pone en valor lo conseguido hasta el momento: “Nuestro objetivo era dejar a cuatro equipos por debajo, y creo que estamos en buen camino”.

Sin embargo, Álvaro Casas es consciente de que en una liga tan competida tanto puede salir cara como cruz: “Estamos cuatro o cinco equipos muy igualados, que tanto estás arriba como abajo”.

El primer escollo para certificar la permanencia será el Celta B, “uno de los mejores visitantes”. Si se impone el Compostela en el Vero Boquete no solo conseguirá la salvación, sino que incluso adelantará a su rival en la clasificación. Pero avisa Casas que el reto se presume harto complicado: “Me parece uno de los mejores equipos”, con “veintitrés futbolistas de altísimo nivel” y un equipo de División de Honor que iba a disputar la Champions League juvenil, antes de su cancelación. Por eso, “el entrenador tiene muchas posibilidades y nunca sabes con qué jugadores va a salir”.

EXIGENCIA. El equipo entrenado por Yago Iglesias afrontará estas últimas jornadas sin presión por mantener su posición clasificatoria, si bien la exigencia se nota igualmente aunque se trate de firmar la permanencia. “No tenemos la presión de ascender a Segunda”, reconoce Casas, “pero tenemos la de no descender. No la puedo comparar, pero también es presión”.

En su balance de las quince jornadas disputadas el capitán del Compostela recordó que en el torneo de la regularidad el fútbol acaba dando en unas jornadas lo que quita en otras. Y para muestra, un botón: “Hubo partidos en la primera vuelta, por ejemplo el del Pontevedra, en el que merecimos los tres puntos y solo conseguimos un empate; y sí es verdad que el otro día nos costó mucho, nos sometieron, y acabamos consiguiendo la victoria”.

El de Pasarón fue un triunfo meritorio no solo por el escenario en que se produjo, sino también por las numerosas bajas que acumulaba el equipo, circunstancia que se ha estado repitiendo en las últimas jornadas. “Desde Guijuelo no tuvimos esa continuidad de tener a 18 o 19 futbolistas para jugar y creo que eso nos ha pasado factura”, analiza Casas. Al tratarse de un plantel corto las bajas también pesan mucho más: “Lo de las plantillas las decide el club, siempre se dice que son plantillas cortas, pero son temas del club. Tienen sus pros y sus contras y si creen que es lo mejor, bienvenido sea”.

Sobre la victoria en Pontevedra precisa Casas que “no sería lo mismo con público”. Por ello, pide que “si no puede haber público en un campo, que no lo haya en ninguno”, porque vas al Helmántico o a Zamora, en condiciones de COVID peores que Galicia, y allí hay público y aquí no. Eso puede desvirtuar un poquito la clasificación”.