Casas Novas, capital de la hípica hasta el domingo

Llega la hora de la verdad: hoy en el centro hípico Casas Novas, que ya tiene todo listo para dar comienzo a la 42 edición del CSI A Coruña. . El punto de partida está fijado para las 12:30 horas. A esa hora arrancará el Trofeo Cervezas 1906. Durante el fin de semana habrá cinco pruebas puntuables para el Longines Ranking FEI, y se repartirán más de 775.000€ en premios. Destacan el Gran Premio Longines, que se disputa en la noche del sábado y que repartirá 210.000€; y el Gran Premio Longines FEI Copa del Mundo-Trofeo Casas Novas, que pondrá el broche final a esta edición y repartirá 300.000€.

El concurso de salto internacional CSI 5*W A Coruña 2022 se celebrará desde hoy en el Centro Hípico Casas Novas hasta el domingo jinetes y amazonas de 21 países en esta conocida prueba de A Coruña Así, la Copa del Mundo de salto de obstáculos acogerá un año más a los mejores jinetes del ranking internacional. “La capacidad de convocatoria del CSI A Coruña es un hecho y este año la representación tanto nacional como internacional es, de nuevo, excepcional”, aseguran los organizadores.

Destaca el sueco Henrik Von Eckermann, actual número 1 del Longines ranking Federación Ecuestre Internacional (FEI) y oro individual y por equipos de los Juegos Ecuestres Mundiales de Herning (Dinamarca) este año.

Representando a Suiza llegan el numero 2 del ranking, el jovencísimo Martin Fuchs con dos de sus mejores caballos, The Sinner y Conner Jei; así como el ganador del oro individual en los JJOO, Steve Guerdat. Por parte de Gran Bretaña viene Harry Charles actualmente en el puesto 15 e integrante del equipo nacional que ganó la plata por equipos en Herning, y Jack Whitaker, sub-25 de los Madrid in Motion, que llegaron hace dos semanas hasta la final de la Global Champions League en los Play Offs de Praga. De nuevo están presentes los holandeses Eric (jefe de equipo de Madrid in Motion) y Maikel Van der Vleuten (actual número 13), que llegan acompañados del numero 4 Harrie Smolders y del 19 Jur Vrieling. Destaca también la delegación alemana, con el número 12 del ranking Daniel Deusser (que se quedó a las puertas de la victoria con un segundo puesto en la Copa del Mundo que tuvo lugar la semana pasada en Ifema Madrid Horse Week y ganó el Super Gran Premio de Praga hace dos semanas), Christian Ahlmann, Marcus Ehning, Ludger Beerbaum y Christian Kukuk.

La expedición española tendrá en Eduardo Álvarez Aznar y Sergio Álvarez Moya, números 1 y 2 del ranking nacional respectivamente, a sus dos jinetes más importantes en la actualidad. En total saltarán más de medio centenar de competidores españoles.

Las invitaciones ya pueden descargarse en www.csicasasnovas.com. Esta Longines FEI Jumping World Cup es el séptimo concurso puntuable de la Liga Europea 2022/2023, tras Ifema Madrid Horse Week. El evento tiene doce pruebas, cinco de ellas puntuables para el Longines Ranking FEI. Esta es la sexta edición de la Copa del Mundo en A Coruña. Un concurso con la máxima categoría catalogada por la (FEI), cinco estrellas, y puntuable para la Copa del Mundo de Saltos, el circuito de la FEI en pistas indoor durante estos meses. La CSI A Coruña alcanza ya su 42ª edición. Se podrá seguir en por www.csicasasnovas.com y , ClipMyHorse.TV.