Case 200 ciclistas na I BTT Concello de Brión

Ciclismo. Preto de douscentos ciclistas de toda a comarca tomaron parte na primeira edición da BTT Concello de Brión, que tivo lugar o pasado domingo 30 de outubro. Unha proba disputada sobre unha distancia de 42 quilómetros e que estivo organizada polo club Team Oiense, en colaboración co Concello de Brión.

O tempo acompañou, polo que os ciclistas desfrutaron dun trazado composto por camiños e sendeiros polos montes de Brión, buscados especialmente para esta BTT. Así mesmo, todas as persoas participantes recibiron como agasallo a tradicional camiseta conmemorativa así como un exemplar do libro “A batalla de Altamira”, obra das historiadoras Mercedes Vázquez e María Pilar Rodríguez.

O alcalde de Brión, Pablo Lago, e a concelleira de Deportes, Sandy Cebral, foron os encargados de dar saída da proba ás 9:30 horas dende o pavillón municipal. Unha proba que non era competitiva, polo que non houbo clasificacións finais, se ben quedou como anécdota que os primeiros en chegar foron tres integrantes do equipo Os Esfola Arrós (Ames).

Dende a organización agradecen a colaboración ofrecida polo Concello de Brión, Deputación da Coruña, Xunta de Galicia / Deporte Galego, Federación Galega de Ciclismo, ABANCA, Brión Motor, Escuela Estévez, Autocares Modesto Riveiro, Panadería La Canela, Finca Capeáns, Carnicería Capón e Carnicería Suso. N.C.