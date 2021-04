Castro e Iglesia gañan un ‘emotivo’ Campionato Galego de 10.000 metros

atletismo Soledad Castro Soliño (Comesaña Sporting Club) cun tempo de 41:39.42 e Esteban Iglesia (Lucus Caixa Rural Galega) con 31:39.55 proclamáronse campións galegos absolutos de 10.000 metros nas pistas de Noia de San Lázaro, que servían para inaugurar o I Memorial Alejandro Gómez. No podio tamén estiveron Simón González (Club Ría de Foz) e Anxo Castro (Agrupación Deportiva Cerne) na categoría masculina e Elena Ledo (ADAS Proinor) e Nuria Pastor (Lugo Running) na categoría feminina.

Do mesmo xeito tamén se disputou o Campionato de Galicia dos 5000 metros na categoría sub-18 e sub-20 correspondendo o triunfo en ambas categorías a Ánxela Seoane (Ourense Atletismo) cun crono de 19:40.10 e a Antón Martínez (Atlética Lucense) con 16:23.66 así como a Iker González (Atlética Lucense) con 16:02.84 e a Cinthia Costas (Club Atletismo Santiago) con 21:36.95 respectivamente.

Durante o campionato entregouse unha placa aos familiares de Hipólito Rey, importante figura do atletismo en Noia que faleceu recentemente, e brindouse un ramo de flores a Paula Hernández, viúva de Alejandro Gómez, que estivo presente na primeira edición do memorial que leva o nome do finado atleta vigués. ecg