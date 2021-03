Catro medallas do Millaraio no Galego de sub-12 e sub-14

ATLETISMO Os atletas do Club Millaraio acadaron catro medallas (dúas de ouro, unha de prata e outra de bronce) no Campionato Galego de pista cuberta sub-12 e sub-14 en Ourense. O club amesán participou con 13 atletas que melloraron as súas marcas persoais. David Moreno foi campión galego nos 60 metros valos (10.82) e prata en pértega (2.02 m); Nuno Castro, ouro no salto de lonxitude (4,93 m) e bronce nos 60 m (8.07); Mateo Dagnac, quinto en triplo (8.77 m) e oitavo na lonxitude (4,27 m); Laura Sanz foi quinta en 60 m (8.62); e o sub12, Daniel García, quinto en peso (7.17 m); Jorge García, oitavo en 60 valos cun tempo de 11.93 e cunha marca de 8.72 nos 60 m. ECG