Cesc ficha por el Como, de la Serie B italiana: “No vengo por dinero”

Roma. El Como 1907, de la segunda categoría italiana, hizo oficial este lunes el fichaje del centrocampista español Cesc Fábregas, que se incorpora al club del norte de Italia como agente libre procedente del Mónaco. Con un bagaje de 19 temporadas al máximo nivel, en las que ha cosechado dos Premier y una Liga a nivel de clubes –entre otros trofeos–, y dos Eurocopas y un Mundial a nivel internacional, Fábregas inicia una nueva aventura en el fútbol italiano a sus 35 años tras tres temporadas y media en la Ligue 1 en las que fue perdiendo progresivamente peso en su equipo.

El conjunto de la región de Lombardía, decimotercero en la pasada campaña en Serie B, recién ascendido de la Serie C, anunció el fichaje del exjugador de Barcelona, Arsenal, Chelsea y Mónaco con un vídeo en el que el mediocentro atendía a los aficionados que acudieron a recibirle en las inmediaciones del estadio Giuseppe Sinigaglia, donde dará su primera rueda de prensa como jugador del Como.

“Todos los rumores eran ciertos”, anunció el conjunto italiano en su cuenta de Instagram para dar la bienvenida al catalán. El objetivo del Como y de sus “nuevos” dueños, los hermanos indonesios Michael y Robert Hartono –al frente de la compañía Djarum–, es que el fichaje del español les ayude a volver a la Serie A, la élite del Calcio, en la que no compiten desde la temporada 2002-03.

Sin embargo, el objetivo de Cesc Fábregas podría ir más allá de su vida como futbolista pues, según informan los medios locales, aunque el acuerdo se espera sea por dos años, el jugador podría estar preparando su futuro como técnico.

“Solo quería un proyecto emocionante”. Además, el futbolista catalán no solo será jugador de la primera plantilla del equipo de Lombardía, sino que será uno de los accionistas del club, en el que ve “un futuro a largo plazo”. “No estoy buscando dinero aquí. Solo quería un proyecto emocionante. Elegí Como por muchas razones. Quería una experiencia que pudiera involucrarme y emocionarme. Wise me convenció; es alguien que sabe de fútbol. Me habló de Como y aquí veo un futuro a largo plazo. Quería este tipo de aventura. Era fácil concentrarme en este proyecto”, explicó en la rueda de prensa de presentación. EFE