Chamarase Suso Moure o campo de fútbol do Sergas

LENDA O alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, visitou onte o campo de fútbol do Sergas, nunha visita na que estivo acompañado da concelleira de Deportes do Concello de Santiago, Esther Pedrosa. O rexedor anunciou que o recinto deportivo levará o nome de Campo de Fútbol Pena María-Suso Moure, coma homenaxe a quen foi unha lenda do fútbol santiagués.

Suso Moure foi un destacado xogador de fútbol, fino interior, dotado dunha gran técnica e de gran olfato goleador. Integrante da S. D. Compostela, padeceu co equipo duras tempadas marcadas pola mala situación económica do club, como a mellor etapa histórica cos consecutivos ascensos dende a Terceira categoría do fútbol español ata o recordado ascenso, tras gañar a promoción no partido de desempate en Oviedo fronte ao Raio Vallecano.

Deses grandes equipos, dirixidos por Fernando Santos, foi sempre peza destacada Moure, que tivo a oportunidade de xogar na elite.. e de marcar dous goles na primeira tempada na máxima categoría.

O alcalde comprobou como quedou o campo tralos traballos de renovación do céspede sintético, aos que se destinaron 488.432 euros. Ao acto asistiron tamén o presidente do Amio S.D., José Manuel Iglesias; e Pablo Montero, directivo do C.F. Vitoria, os dous equipos que xogan nel. ECG