Chipi: “Estamos muy contentos de poder llevar otra eliminatoria a casa”

Aún exultante se mostraba el entrenador del Santiago Futsal tras el empate conseguido en el Teresa María Roca que le valió al conjunto compostelano para entrar en el bombo que hoy sorteará las eliminatorias decisivas, las que determinarán los tres equipos que ascenderán a Segunda División. Los otros cinco clasificados son el Gran Canaria, Imperial, El Valle, Sala 5 Martorell y Unión Tres Cantos.

“Nos da igual el rival”, apuntó Chipi, lleno de moral después de que “el plan” diseñado por él y ejecutado por sus pupilos diese el resultado esperado y, contra pronóstico, le permitiese avanzar de ronda y dejar en la cuneta al campeón del grupo 3 de Segunda B, el Futsal Aliança Mataró. “Estamos muy contentos de poder llevar otra eliminatoria a casa para que la afición disfrute del equipo”, añadió.

A pesar de haber tenido una temporada irregular, que comenzó con autoridad pero al que las bajas, tanto por lesión como por COVID-19, le pasaron factura, bache incluido que llevó al Santiago Futsal a perder las dos primera plazas ligueras, para Chipi el haber llegado a poder jugar las eliminatorias para intentar el salto de categoría suponen “un premio”.

“Nos fastidió el haber tenido que jugar el primer partido fuera de casa”, apuntó el técnico del cuadro compostelano, que ya desde ese momento notó que su equipo se encontraba en un momento óptimo de la temporada. “Rindió de una manera espectacular”, añade.

También reconoció que al Santiago Futsal “no estaba contento” con el sorteo que le llevó a verse las caras con el Futsal Aliança Mataró, aunque también apuntó que el conjunto catalán tampoco quedó satisfecho: “Tenían que jugar dos posibles candidatos al ascenso entre sí”.

Por haber conseguido la clasificación y poder situarse a un paso para dar el salto de categoría, Chipi entiende que el cuadro compostelano está “con ganas y confianza”. “Da igual el que toque”, apuntó sobre la suerte en el bombo. No cree que, en caso de no alcanzar el ascenso, pudiese suponer un fracaso: “Si somos mejores, pasaremos, si no, les felicitaremos y seguiremos trabajando”. El técnico, sin embargo, es optimista porque sus pupilos están trasladando al parqué las ideas que les transmite. Ante el Futsal Aliança Mataró, el preparador diseñó un plan de partido en el que era consciente de la dificultad que tenía el bloque preparado por Sito Rivera ante “las defensas bajas”. Y, como en Santa Isabel, apeló a las transiciones para conseguir hacerle daño.

Ocurrió pese a una puesta en escena que no fue la prevista: “Salimos mal, nos hicieron el gol y cuando nos podían haber mordido, se pararon para intentar buscar su momento”. “Pegamos dos zarpazos y nos llenamos de moral y de piernas”, apuntó.

“Es un equipo con muchísima circulación de balón y mucho talento en el pase. Se asocian muy bien y nosotros no podemos defender en mucho espacio. Por eso les cedimos la iniciativa. Sabíamos que les iba a costar encontrar espacios, pero nosotros teníamos controlados cuando tiraban a puerta”, concluyó Chipi, para dejar claro que el estudio hecho ante un rival que, a priori, les resultaba desconocido, dio sus frutos.