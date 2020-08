Chus Baleato inicia un nuevo proyecto en Brasil

No lo esconde, ni lo puede ni lo quiere esconder. Su pasión es el fútbol: diseñarlo, organizarlo, gestionarlo... y sobre todo, entrenarlo. Así que, apenas unos días después de haber cerrado su aventura en Gibraltar, donde preparó al Lincoln Red para su intento de entrar en la fase final de la Liga Europa, y tras pasar brevemente por Galicia, Chus Baleato ya está en Brasil, concretamente en el estado de Pernambuco, para emprender un nuevo e ilusionante proyecto: hacerse cargo de toda la estructura organizativa (la función habitual de un mánager general o director deportivo), la formativa, y también entrenar, al Central Sport Club Caruaru.

La aventura de Gibraltar fue una experiencia enriquecedora para el técnico de Val do Dubra. Condicionada por la pandemia del coronavirus, que tanto está afectando al mundo del deporte en general, y al fútbol en particular, quizás terminó un poco antes de lo previsto, aunque en las condiciones que Baleato había pactado con William Amaral, manager general del Lincoln que le solicitó su colaboración para esta etapa en particular.

El entrenador regresó a Galicia pero dejó en el Peñón huella de su paso, en forma de buen trabajo: el primer equipo del Lincoln, donde además había desarrollado antes cursos formativos, pasó la primera eliminatoria de la fase previa de la Liga Europa al ser descalificado su rival kosovar, el Pristhina, por tener casos de covid y no poder jugar; y la semana pasada, ya sin Baleato en el banquillo, el cuadro gibraltareño ganó y convenció por 2-0 a su rival de Luxemburgo, el Union Titus Pétange, para pasar la segunda ronda. Si el próximo día 17 de septiembre supera el tercer obstáculo, el equipo gibraltareño estará en la fase final de la Liga Europa. Un hito, en el que habrá tenido mucho que ver el entrenador gallego.

APOYO. Pero precisamente fue William Amaral quien animó a Chus Baleato a emprender el nuevo proyecto en Brasil. Tanto William como Baleato conocían a los dirigentes del primer equipo de Caruaru. Y, convencido, hasta allá voló el pasado viernes el entrenador, que ya en el lejano año 1988 estuvo en Brasil ochos meses, colaborando con dos clubes de tanto prestigio como el Vasco da Gama y el Flamengo. Y que más cerca, en el verano de 2019, pasó un mes en el país desarrollando otras labores técnicas, siempre relacionadas con su pasión, el fútbol. Ahora está en Caruaru, una localidad importante: la ciudad más grande (450.000 habitantes) del interior del estado de Pernambuco, cuya capital es Recife.

Desde que llegó, Chus Baleato quedó alojado un hotel que, como solicitó para tener todas las facilidades de acceso a su lugar de trabajo, está situado a sólo 50 metros del estadio del Caruaru, del club. Ha sido acogido con calor por los directivos, que en sus dos primeros días en la localidad apenas se han separado de él y le han dado todas las facilidades para ejercer su labor.

FUERTE. El Central Sport Club es cada temporada uno de los primeros candidatos en el Campeonato de Pernambuco, y juega en la Serie D (cuarto nivel) del Brasileirao, el gran torneo del país sudamericano donde el fútbol es religión. Desde su llegada, Baleato ha percibido el gran seguimiento, en forma de numerosos medios de comunicación Prensa, radio y televisión, que tiene el equipo de fútbol.

El club, presidido por Alexandre César Leite Silva, es ambicioso y quiere crecer en su organización. Y para eso ficha al técnico gallego, para dotarse de una estructura organizativa y formativa de primer nivel, además de para dirigir, llegado el momsnto, desde el banquillo. Chus Baleato será presentado mañana martes.

El entrenador de Val do Dubra se encargará de diseñar toda la estructura deportiva: formar a los entrenadores, a los jugadores y, además, entrenar al equipo. De entrada, Baleato quiere observar, escuchar mucho y analizar todo. Sus primeras impresiones han sido muy positivas: ve un proyecto con muchísimas posibilidades de crecimiento, haciendo las cosas bien. Ya asistió el sábado a un partido amistoso del equipo, que se disputó a puerta cerrada: allí todavía no puede entrar la afición al campo, tal como sucede en España, pero se espera que lo pueda hacer en un mes, aproximadamente.

PANDEMIA. La situación epidemiólogica en Pernambuco no es mala: la población toma todas las precauciones, pero el nivel de contagios no es alto. Chus Baleato llegó con los test personales, y sus resultados negativos, hechos en Galicia, y no ha tenido que guardar cuarentena. La plantilla también ha pasado ya los suyos, sin tener malas sospresas.

Otra agradable sorpresa es la meteorología. Baleato aterrizó en Pernambuco en pleno invierno brasileño, aunque no es problema: en Caruaru, en la zona norte del país pero en el interior del estado, la temperatura era ayer de 24 grados... Las mínimas, cuando bajan mucho, pueden llegar a los 9 grados.

Así que al trabajo. No hay tiempo que perder, que el día 20 de septiembre el Central Sport Club Caruaru empieza la liga y en cierto modo ya va contrael reloj. Ayer fue día de reuniones para el entrenador gallego con el amplio cuerpo técnico del club (ahora lo forman diez personas). Hoy ya iniciará el trabajo de campo. Un ilusionante trabajo.