Cita para pasar páginas y olvidar las penas entre el Espanyol y el Madrid

Madrid. Espanyol y Real Madrid se enfrentan este domingo (16.15 horas) en un partido en el RCDE Stadium que ambos esperan que sirva para olvidar: en los locales un inicio de temporada con solo una victoria en siete partidos y con Raúl de Tomás peleado con el gol por centímetros, y en los visitantes el inesperado y sonado tropiezo en Liga de Campeones contra el Sheriff Tiraspol.

Los blanquiazules no encienden las alarmas, aunque son conscientes de que firmar un juego sin excesivas lagunas, pero sin resultados, no basta. Mejorar el acierto de cara a portería es una de las asignaturas pendientes más claras del conjunto catalán y lograrlo ante los blancos no parece una tarea sencilla.

Vicente Moreno, no podrá contar con el centrocampista Yangel Herrera, con el delantero Javi Puado ni con los defensas Miguelón y Calero. El portero Oier es duda.

Por el Real Madrid, Carvajal y Ceballos siguen de baja, igual que Mendy, Marcelo y Bale. Se cayeron de la lista a última hora Isco y Asensio. Vuelve Kroos al once.

Será el cuarto partido en 12 días para el Real Madrid en los que ha tenido de todo. Goleada y alegría disparada contra el Mallorca (6-1), mala imagen pero un punto frente al Villarreal (0-0) y la sorprendente derrota contra el Sheriff (1-2) ... y ahora llega LaLiga como terapia.

Con el Atlético-Barcelona, el Real Madrid afronta esta como una jornada clave para despegarse ante sus grandes rivales por el título y, sobre todo, por irse al parón de selecciones como primer clasificado. Para ello deberá recuperar la alegría anotadora que le hizo marcar 21 tantos en solo seis encuentros, con un Benzema excelso -ocho goles y siete asistencias en siete encuentros-. El francés, que ayer aseguró en una entrevista con L’Equipe que la llegada de Mbappé “es solo cuestión de tiempo”, está a solo dos tantos de igualar a Santillana como cuarto anotador de la historia del club. efe