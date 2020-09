Clubes de Santiago rechazan competir durante la pandemia

Una amplia mayoría de los clubes de Primera, Segunda y Tercera Regional de la delegación de Santiago rechazan competir hasta que se recupere la situación previa a la pandemia. En cartas dirigidas al presidente de la Real Federación Galega de Fútbol, Rafael Louzán; a José Ramón Lete Lasa, secretario xeral para o Deporte; y al conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, solicitan que se aborte el inicio de las ligas, previsto para el 1 de noviembre.

“Se non se autorizou o deporte de contacto no mes de xuño, cando apenas había contaxios, que sentido ten autorizar o deporte de contacto nas portas do inverno cando nos atopamos nunha situación epidemiolóxica moitísimo peor”, reflexionan los clubes en su escrito.

Los equipos firmantes de las cartas niegan su necesidad de volver a las competiciones al considerar que no desempeñan una actividad económica: “Somos clubes de fútbol afeccionado, non somos profesionais. Ningún dos xogadores das ligas rexionais dependen economicamente do fútbol. Na maior parte dos supostos, o fútbol supón máis gastos que ingresos”.

“Os clubes consideramos inasumible tanto por parte dos directivos coma dos xogadores o risco de contaxiar a terceiras persoas”, expresan, al tiempo que se oponen a que “algún dos nosos xogadores poida perder a súa propia vida ou a un ser querido por xogar nunha liga rexional, ou poida perder o seu posto de traballo por verse sometido a unha ou varias corentenas durante a tempada de fútbol”.

Los equipos del área de Santiago, que denuncian que no podrían utilizar los vestuarios al no ser factible cumplir las medidas de distanciamiento, defienden que el regreso de las competiciones no es imprescindible para su supervivencia. “Se esta tempada non xogamos, os clubes apenas imos a ter costes, polo tanto non habería ningunha razón para que desaparezamos. Sen embargo, se temos que vernos inmersos nunha competición ligueira, imos ter os mesmos costes de tódolos anos, os sobrecostes por mor da covid-19 e moitos menos ingresos”.

En sus cartas denuncian que la responsabilidad por un contagio recaiga en los clubes y no en la RFGF, al tiempo que no comparten que “nos pretendan cargar os costes dos test serolóxicos para tódolos xogadores, adestradores e delegado, porque a FGF non está disposta a asumir este custe”, que cifran en unos 2000 euros en total cada vez que se realicen.

También se pronuncian sobre un “interese puramente económico da FGF de activar as competicións de fútbol a calquera custe” y no comparten las nuevas reglas de juego: “Nos parece intolerable que, de disputarse as Ligas Rexionais, se un partido non se pode disputar por ter xogadores covid positivos, ou porque un determinado municipio ten as instalacións pechadas, se lle poida dar o partido por perdido ao ‘causante’’.

Por todo ello, rechazan “o comezo da competición ata que as condicións sanitarias sexan as óptimas, os nosos xogadores e directivos non corran riscos de contaxio, e os clubes non se vexan perxudicados polas aplicacións dos protocolos”.

Firman las cartas el SD Abanqueiro, SP Lampón, Agrón-Barcala CF, Laro CF, SD Araño, Lesende CF Lousame, CD Artes, SD Luaña, Atlético Oleiros, Manuel Peleteiro, Atlético Orosino, Milladorio SD, SD Bandeira, O Pino SD B, Baroña CF, SH Palmeira, CD Berres, Porto Do Son, CF Biduido, Portomouro CF, SD Brión, Praíña SP Club, SD Cacheiras, UD Queiruga, SR Calo, Racing San Lorenzo, SR Calo B, CF Rarís, Campo Da Angustia, SDC Recesende, Camporrapado, Resmón CF, SD Carcacia, Santa Cruz de Montaos, Carreira CF, CCD Taragoña, Cogalrodeiro CF, Tordoia CfF Crocha Balompé, Tordoia CF B, Cures SD, Trazo CF, SD Deixebre, Urdilde SD, SD Dubra B, Vea CF, Esclavitud SD, Vilatuxe FC, Flavia SD, Val Do Ulla UD, Furia Athletic, Val do Ulla UD B, CD Galicia-Bealo, CF Vista Alegre, CD Guimarei y CF Vista Alegre B.