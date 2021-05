Clubs de Santiago solicitan a la USC reformar ya la pista de atletismo

Santiago. Los clubs de atletismo de Santiago y su comarca (C.A. Santiago, Fontes do Sar, Noitebra, MillaRaio, Olímpico de Vedra, Negreira y A Silva) han enviado una carta a María del Mar Lorenzo, vicerrectora de Comunicación, Cultura y Servicios de la USC, para pedir que se acometan “canto antes” las reformas de la pista universitaria, “en beneficio do tecido atlético de Compostela e a súa contorna”. Solicitan que “axilice os trámites” para que las obras no se demoren más allá de este verano. La concelleira de Deportes, Esther Pedrosa, ya avanzó la pasada semana que esa actuación se “intentaría” llevar a cabo este año.

Recuerdan los clubs que el atletismo gallego “leva máis de seis anos sen contar cunha pista homologada na capital de Galicia”. Y que de no reformarse ahora, podría pasar otro año y medio, aunque les “consta” el esfuerzo de la vicerrectora.

CAMPEONATO GALLEGO. Se disputa hoy en el Centro Galego de Tecnificación Deportiva, en Pontevedra, el Autonómico sub-20, donde competirán los ocho mejores clubes de Galicia. Acude el Club Atletismo Santiago con sus equipos masculino y femenino. Afrontan 18 pruebas y aspiran a subirse al podio.

ESTHER PEDROSA. Diecisiete máster gallegos compiten este fin de semana en Sabadell en los Campeonatos de España de milla, 10.000 m, pruebas combinadas y pentatlón de lanzamientos. Esther Pedrosa luchará por ampliar su palmarés. ECG