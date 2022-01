Comienza un Europeo sin público y de la doble venganza para España

Madrid. Ya no juega Ricardinho en la selección portuguesa, la vigente campeona de Europa y del mundo, con la que España tiene pendiente una doble revancha en la Eurocopa de Países Bajos 2022 que comienza hoy (la selección debutará el sábado ante Bosnia; Azerbaiyán y Georgia son sus otros rivales en el grupo D), tras ser eliminada por el cuadro luso en la final del último Europeo, en 2018, en la prórroga, y en los cuartos de final del último Mundial, en 2021, tras ir ganado por 2-0.

España no es tan favorita como siempre en la Eurocopa, que no tendrá público (era covid-19) y que estrena formato: de las doce selecciones de antes a las 16 de ahora y del periodo de dos años entre una edición y otra a los cuatro que han pasado desde la anterior cita de Liubliana a la actual entre Amsterdam y Groningen, las dos sedes de un campeonato que desafía a la selección española, ganadora de siete de los once Europeos.

Portugal surge es el rival a batir. Con ella se cruzaría España en semifinales, si ambos cumplen los pronósticos y son primeras de sus grupos (pasan los dos primeros de cada uno) y ganan en cuartos.

Fede Vidal, el seleccionador español, ha convocado a 15 jugadores para la cita, con seis cambios respecto al Mundial (el portero Chemi, que sólo podrá jugar en el caso de lesión o positivo por covid de Jesús Herrero y Dídac; el cierre Boyis, el ala-cierre Sergio Lozano, los alas Cecilio y Catela y el pívot Esteban).

La base, con Herrero y Dídac; el cierre Carlos Ortiz; el ala-cierre Mellado; los alas Chino, Adolfo y Borja; el ala-pívot Raúl Campos y el pívot Raúl Gómez. Adolfo aún no viajó, contacto de covid. EFE