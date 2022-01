Complicado regreso para el líder: el Madrid visita al rocoso Getafe

··· “Si el protocolo sigue siendo así, tenemos que jugar los partidos. Es bastante justo, ya hemos estado parados, no hemos tenido partidos por meses, esta pandemia está bajo control, no soy doctor pero lo dicen los científicos, se puede seguir, podemos seguir”, subrayó Ancelotti al ser preguntado por la petición de Xavi Hernández, técnico del Barça, de suspender su partido por las bajas. “El jugador no solo tiene responsabilidad en el campo, tiene una responsabilidad social fuera y es fundamental. Tienen muchos seguidores y necesitan dar un buen ejemplo para todo el mundo. No hablo de Vinícius, que se fue de vacaciones y desafortunadamente ha cogido el virus como millones de personas que se han portado bien, como mi hijo estando en casa, pero la responsabilidad va más allá del terreno de juego”, manifestó.

··· “A nosotros nos preocupan nuestros jugadores y las noticias que surgen de ellos cuando nos dicen cada día si están todos bien o si alguno puede caer”, comentó a su vez Quique Sánchez Flores.