Compos: Fabiano solo piensa en sumar los tres puntos en el derbi contra el Ourense

La SD Compostela, después de sumar el primer triunfo de la temporada, quiere proseguir con su buena dinámica este domingo, en O Couto, en donde se encontrará al Ourense como rival.

Será el primer derbi de la temporada, un partido difícil, pero al que los jugadores blanquiazules llegan con plena confianza, preparados con varios planes para enfrentarse al estado que pueda presentar el terreno de juego.

En cuanto al estado de la plantilla, Pablo Antas sigue con molestias y no podrá ser de la partida; Mario Constenla, no se desplazará a la ciudad de las Burgas porque llevó un golpe en la espalda; Allyson, tampoco estará; y Martín, es duda porque con el fallecimiento de su abuela estuvo fuera y no está en plenas condiciones por lo que se decidirá a este mismo sábado si entra en la convocatoria.

Por su parte, Jordan arrastra algunos problemas en el entrenamiento, pero el técnico compostelanista, Fabiano Soares, espera contar con él, “porque es un jugador importante y cuantos más minutos tenga en sus piernas, mejor para nosotros”.

El entrenador de la esedé reconoce que estuvo hace quince días en O Couto y “el campo estaba bastante mal. Hubo dos partidos el fin de semana pasado, por lo que estará peor todavía. Tenemos un Plan A y un Plan B y una vez allí, tras ver el campo, decidiremos cual ponemos en práctica para intentar ganar los tres puntos. Porque vamos con la idea de intentar ganar los tres puntos y a ver si somos capaces”.

El estado del terreno de juego será también un condicionante para el técnico hispano brasileño a la hora de decidir un esquema de juego de cuatro o cinco defensas. Fabianmo Soares señala que “con Crespo podemos jugar de cinco, es viable, pero dependerá del plan, en función de cómo esté el campo. Nos reuniremos el staff técnico una vez allí, pero los jugadores saben cómo queremos que jueguen con unos efectivos u otros, por lo que no es excusa. Vamos con ambas maneras de jugar con la intención de ganar, aunque será un partido difícil, más por el estadodel campo”.

El entrrenador del conjunto blanquiazul reconoce que después de lograr la primera victoria de la campaña los ánimos de la plantilla son otros. “Cuando ganas sacas una mochila de atrás. Los entrenamientos fueron mejores, la gente va asimilando los conceptos, los automatismos de atrás no se perdieron y la cosa va fluyendo. Fue una buena semana de entrenamientos y espero que corresponda en el domingo, con un buen partido para conseguir sumar los tres puntos”.

Con la visita a O Couto llega el primer derbi de la temporada y esta vez ante un equipo difícil, aunque Fabiano indica que “el Compostela es un equipo grande de la categoría por su historia, y ellos necesitan ganar. El Ourense es un equipo muy bien entrenado. Inició mal el campeonato, pero contra el Rayo Cantabria le apretaron al final y fue complicado sacar los puntos de allí, y el domingo no será diferente. Analizamos como juega, lo que tenemos que mejorar y espero ponerlo en práctica el domingo para poder superar a un rival complicado, principalmente por el campo y la manera en la que juegan, pero confío en mis jugadores y ojalá que al final podamos traernos los tres puntos”.