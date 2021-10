Compostela-Bergantiños: cabeza fría y corazón caliente

Compostela y Bergantiños disputan esta tarde un duelo en el Vero Boquete de San Lázaro que pone premios dispares en función de quién consiga los tres puntos: el cuadro de Rodri Veiga se juega asumir de nuevo el liderato en Segunda RFEF, en un choque en el que el técnico pide cabeza fría a sus pupilos, saber cuándo atacar y cuando mantener la calma, para hacer frente con éxito al equipo rojillo. El conjunto entrenado por José Luis Lemos pretende celebrar la primera victoria de la temporada y reflejar así los méritos a los que no les hace justicia la clasificación.

Las puertas del Vero Boquete de San Lázaro se abrirán para acoger un nuevo derbi. Desde las 18.00 horas Compostela y Bergantiños se verán las caras en el quinto capítulo de liga, el que puede devolver al equipo anfitrión a lo más alto de la clasificación, a expensas de lo que ocurra en los duelos de mañana. Pero a estas alturas de liga las miras son otras, el liderato se viviría como anecdótico, con los puntos que se vayan consiguiendo como el aspecto verdaderamente importante.

Poco a poco. Rodri Veiga va moldeando el equipo a su gusto. Con ya un mes de competición consumido, el Compostela ha demostrado que compite contra todos, se ha llevado la victoria en las dos ocasiones anteriores en las que pisó San Lázaro y puso contra las cuerdas a Leganés B y Pontevedra, dos de los aspirantes a los puestos nobles, a domicilio. Pero este aún no es el Compostela que quiere el técnico. Ni los jugadores. Quedan aspectos por limar, partiendo de la base y la calma que aportan unos resultados que acompañan desde el inicio. “La actitud de los chicos es espectacular y ahora tenemos que tener un poco más de cabeza fría en determinados momentos para intentar no pasar tantos apuros como el otro día”, pedía Rodri en las horas previas al choque. El entrenador quiere un equipo vertical, pero sabiendo cuándo conviene buscar el arco contrario y cuándo es más recomendable descansar con el balón en los pies. Se trata de evitar acciones como la que provocó el empate del filial pepinero el pasado fin de semana, con el partido languideciendo y cuando el Compostela jugaba en superioridad numérica.

SIN BAJAS. Rodri tendrá a toda la plantilla a su disposición, tras la recuperación de Jimmy, que plantea la mayor incógnita en el once. El lateral zurdo ya se entrena con el grupo después de tres semanas lesionado, y la duda está en si el técnico decide darle ya entrada en el equipo. Su baja fue cubierta por Antonio Salado, quien cumplió sobradamente y hará que la decisión del preparador blanquiazul sea difícil. Si Jimmy, en contra de quien juegan las tres semanas parado, volviera al once, dejaría a Salado y a Rodrigo Escudero como clientes por el puesto de extremo. Cuando no cayó a banda, en Pasarón, el ex del Zamora jugó de delantero, pero en pleno idilio con el gol, con tres jornadas consecutivas marcando, ese puesto tiene a Primo como dueño indiscutible.

Mientras la portería no presenta dudas, con Pato Guillén, en la retaguardia Roque y Saro volverán a aspirar al lateral derecho, después de que el canterano haya comido terreno en las últimas jornadas. Con Casas inamovible, Guille y Vesprini buscan erigirse como pareja del capitán en el centro de la zaga. Un paso por delante Antas parece inamovible, con Jordan aspirando al puesto que le quitó Fer Beltrán en Leganés, al igual que Parapar y Rafa Mella en la banda derecha.

El Bergantiños persigue un triunfo que se le ha negado injustamente en las jornadas previas. Inaugurada la cuenta goleadora con el 2-2 ante el Pontevedra, el plantel de Lemos, sin bajas, recupera a Carlos López tras sanción.