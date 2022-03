Compostela: hoy en casa primera de las 10 finales

El Compostela, cuarto ahora mismo en su grupo de la Segunda División RFEF, regresa este sábado, a las 17.00 horas, al Vero Boquete para medirse al Llanera (penúltimo de la tabla), en un duelo donde Rodri Veiga, entrenador albiazul espera la unión de equipo y afición.

En la previa del encuentro, el entrenador blanquiazul destacó la importancia de mantener un ritmo alto durante los noventa minutos y hacer lo que el equipo domina y habló así del estado actual de la plantilla.

“A lo largo del año, primero tuvimos muchos problemas de lesiones musculares, después el covid y ahora la gripe, con varios futbolistas que tuvieron fiebre durante esta semana. Hasta última hora no sabremos con quien contar... En cualquier caso, creemos que no deberíamos tener problemas para completar la convocatoria, porque Samu y Roberto esta semana deberían poder entrar con el grupo”.

Sobre las condiciones meteorológicas, así valoró Rodri su posible influencia.

“El viento es complicado, pero entiendo que el campo está bien, porque así lo he visto todas estas jornadas. El agua incluso nos va a favorecer, porque nos gusta que el campo esté rápido y lo que decía, lo que me preocupa es que demos nuestro nivel, que durante los noventa minutos demos un ritmo muy alto, que el equipo no decaiga y siga creyendo. Si somos capaces de hacer todo eso, estaremos muchísimo más cerca de conseguir la victoria”.

En cuanto al apoyo de la afición, lanzó un mensaje claro.

“Vienen diez jornadas finales, cada punto nos ha costado mucho trabajo y es el momento de estar todos juntos unidos, peleando por un bien común: que el equipo sea capaz de clasificarse para el playoff. Pido el apoyo de la gente, porque los jugadores darán todo lo que tienen. Es muy importante, porque así lo hemos notado, sentir el aliento de nuestra gente para cuando estás cansado dar un poco más, hacer ese último esfuerzo, ir a esa disputa, para chutar a gol. Ojalá nos unamos todos para lograr la victoria”.