Compostela Judo Club, formar personas, transmitiendo valores

Liderados por Javier Rival, la gran familia del Compostela Judo Club (CJC), pese a las adversidades provocadas por la pandemia de la covid-19, sigue adelante en su misión de “formar personas, transmitiendo valores”. Desde su nuevo centro deportivo, situado en el Centro Comercial de Los Tilos, su actividad no se ha detenido en todo este tiempo.

“Durante la pandemia no paramos ni un solo día. Estuve dando clases de manera ininterrumpida a una media de setenta familias diarias, con el objetivo de que los judokas no perdiesen el nexo de unión con el deporte, con el de crear una rutina y también para que no perdiesen la forma adquirida”, detalla el fundador de esta entidad, creada en el 2002.

Con todo, con motivo del coronavirus, desde la vuelta a la actividad, las clases de este año han tenido que reinventarse para evitar el contacto físico en un arte marcial como esta. “Ahora trabajamos mucho la física y la técnica. No es la mejor manera, porque todos tenemos ganas de agarrar, pero tenemos que aguantar y para ello tenemos unos protocolos muy exigentes de entrada, en la estancia (con divisiones en todo el local) y de salida. Esto aporta más confianza tanto a los deportistas como a los progenitores”, analiza el responsable.

Rodeado de grandes profesores cualificados, a pesar de su condición de equipo modesto, cuentan con más de 350 deportistas compitiendo con su licencia, todo un éxito para una familia que comenzó con apenas veinte alumnos. Entre ellos, “encontramos a campeones, subcampeones y bronces de España, así como en Copas y Supercopas, y a clasificados entre los primeros puestos a nivel nacional”, explica.

Con esta preparación, participan al año en más de sesenta eventos, siendo organizadores de muchos de ellos. Por ello, todos los fines de semana tienen algún campeonato en Galicia, fuera de la comunidad o incluso en otros países. Entre ellos, con otros clubs amigos de A Coruña, lleva a cabo un Stage que ya va por su cuarta edición y que congrega durante una semana de verano a más de ciento cincuenta profesionales de todo el mundo.

Desde la categoría infantil hasta sénior, el CJC ha dotado a Santiago y su comarca de la posibilidad de practicar el declarado como mejor deporte para los niños, afirmación avalada por la Unesco, ya que transmite valores como el compañerismo, la amistad, la confianza, el trabajo, la dedicación o la superación.

Asimismo, colaboran con hasta once centros de enseñanza, con un programa común en donde al final de cada curso ponen a prueba los conocimientos adquiridos para poder acceder a la subida de cinturón. Y también organizan un campamento de verano que viene de terminar, en el que en grupos reducidos han llevado el judo a los más pequeños, en un ambiente lúdico y familiar.

Por todo ello, recientemente, se le ha concedido la insignia de plata de la Federación Gallega, por su labor en pro del judo y de la promoción y labor pedagógica de este deporte.

Además, en este nuevo centro, se incluyen otro tipo de actividades, tanto para menores como para adultos, una ilusión que Javier perseguía desde hace mucho tiempo, puesto que lleva casi veinticinco de experiencia en la docencia. En él, aparte del judo, también cuentan con clases de defensa personal, kick boxing, pilates o entrenamiento funcional, tanto para adultos como para menores. A mayores, recientemente, con la colaboración de Miguel Pereira, campeón del mundo y europeo de culturismo, han introducido los entrenamientos personalizados y la apuesta por reeducación alimentaria.