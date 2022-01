Compostela-Pontevedra: lo hacemos y ya vemos

El Compostela empezó ayer a preparar la visita del Pontevedra al Vero Boquete, el próximo domingo a las 17.00 horas. El encuentro supondrá el inicio de la segunda vuelta de la competición en Segunda RFEF, cuando el cuadro dirigido por Rodri Veiga todavía no ha podido cerrar la primera. La SD tiene que mirar ya hacia adelante, pensar exclusivamente en el Pontevedra, y ya si en algún momento la Federación se pronuncia, mejor que mejor; es decir, que mientras lo hacemos y ya vemos.

Toca mirar hacia adelante, olvidarse del Salamanca CF y la posible fecha en la que se disputará el compromiso que debía poner fin a la primera vuelta de la competición en Segunda Federación, que fue aplazado el domingo 9 de enero por un brote de coronavirus en el equipo charro. No vale la pena seguir pensando en posibles fechas, porque estas no llegan. Ni las fechas, ni ninguna otra comunicación por parte de la Real Federación Española de Fútbol.

Desde el pasado miércoles, instantes después de que el Salamanca rechazara la segunda propuesta del Compostela para recuperar el partido aplazado, y que sugería jugar hoy mismo, esa misma proposición fue remitida a la RFEF por parte de la entidad que preside Antonio Quinteiro. El ente federativo debe intervenir una vez los clubes no se han puesto de acuerdo en encontrar una fecha alternativa a la inicialmente prevista, y por el momento no lo ha hecho. No es que no se haya designado un nuevo día para jugar desde los despachos de Las Rozas, sino que más allá de la ausencia de una resolución la Federación Española ni siquiera ha tenido contacto de ningún tipo con el club tras recibir la propuesta.

El paso de los días provoca que el Compostela tenga que empezar la segunda vuelta sin haber cerrado la primera, algo que no quería el club, que propuso distintas fechas para recuperar el partido aplazado bien el pasado domingo, bien a lo largo de la jornada de hoy. Jugar esta semana es una opción con la que ya no se cuenta en el seno de la entidad blanquiazul.

El Compos volverá así a la competición ante el Pontevedra, este domingo. Será la primera cita del equipo dirigido por Rodri Veiga tras más de un mes de inactividad liguera. La SD disputó su último partido del campeonato regular el 18 de diciembre, ante el Ceares (0-0), y el 23 de enero se medirá con un Pontevedra que ya jugó el 9 de enero.