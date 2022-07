Compostela: visita de Samu e Mario ao Campus do Pino

FÚTBOL. Samu e Mario, xogadores do primeiro equipo da SD Compostela, estiveron na xornada de onte no I Campus do Pino participando nas actividades dos máis de sesenta nenos e nenas inscritos, así como contestando ás súas preguntas. Xunto aos dous futbolistas do plantel que esta temporada dirixirá Fabiano Soares, tamén estiveron José Ramón Puga, técnico de Deportes de Touro; Eva Varela, concelleira de Cultura do Pino; Antonio Varela, presidente da SD O Pino; e Pablo Núñez, de Cobres de San Rafael, patrocinador do Campus. REDAC.