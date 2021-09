“Con humildad, pero tenemos argumentos”

Iván Carril (Boqueixón, 1985) inicia su tercer curso al frente del CF Noia. Quizá la más ilusionante: es la del regreso del Noia a Tercera. El domingo (18.30 horas) toca un estreno difícil: en O Couto, frente al Ourense CF.

¿Hay nervios ante el inicio de una campaña importante para el Noia?

Más bien lo que hay es ganas por que llegue el día. La pretemporada tuvo alguna semana más de duración que otra normal, decidimos empezar un poco antes. Con ganas de empezar a pelear por los puntos.

Comienzo duro: en casa de un favorito, aunque puede quitar presión.

El inicio, entre visitar al Ourense y que después venga el Fabril, es exigente. El del Ourense es un proyecto muy ambicioso, mantiene al entrenador pero ha fichado a muchos jugadores, a lo mejor en la primera jornada no está todo tan ajustado como en la 20: a ver si se dan bien las cosas y podemos pescar algo. Y después, un Fabril joven, con mucha ilusión, técnico nuevo, debutas en Tercera... Es un inicio difícil, pero ya sabemos que la categoría es así, hay que estar preparado. La presión o la exigencia mayor quizá la tengan ellos, pero a nosotros esos puntos nos valen como otros cualquiera.

¿Mucha ilusión en el entorno?

La gente está con ganas e ilusionada. También sabe de la dificultad de mantener al equipo, porque las últimas temporadas que el Noia jugó en Tercera no lo consiguió. Nosotros desde la humildad, desde el trabajo, sabemos lo complicado que es, pero también entendemos que tenemos argumentos como para pelearlo. Ilusión y trabajo no nos van a faltar, y a eso apelamos.

¿Satisfecho de cómo ha quedado la plantilla, entre altas y bajas?

Sí, muy contento. Sabiendo nuestros recursos, al final hemos mantenido gran parte del bloque que consiguió el ascenso, algo que era muy importante, y hemos ido incorporando gente con ganas, con hambre, con posibilidad de crecer dentro de esta categoría, que era lo que necesitábamos: gente que quiera demostrar que está preparada para un reto así. Sabiendo que en caso de que nos vaya bien, a algunos futbolistas va a ser difícil retenerlos; pero es lo normal en el fútbol.

¿Objetivo, la permanencia?

Sí, nosotros lo tenemos muy claro. Como decía, los últimos años del Noia en Tercera reflejan que no es nada sencillo mantenerse, como es muy complicado subir. Con los pies en la tierra, siendo muy realistas, como entiendo que pensarán los otros equipos que han ascendido, el objetivo único y claro es mantenerse. Estamos todos mirando qué cuatro equipos podemos meter por debajo, no hay objetivos más allá de eso.

Mentalizados, entonces.

Sabemos que van a venir semanas duras, que habrá que sobreponerse y no bajar los brazos, no dejar de creer. Esto es un trabajo a largo plazo. A final de temporada, en mayo, quizá logremos el objetivo: no lo vamos a conseguir ni en noviembre ni en diciembre. A seguir trabajando todos juntos y con los pies en la tierra, que vamos a pasar por momentos anímicos de todo tipo y tenemos que mantenernos fuertes.

El Noia ha demostrado las últimas temporadas que rinde bien.

Ojalá consigamos el objetivo de manera holgada... pero posiblemente no: si lo logramos en la última jornada, y como podamos, va a ser la leche, un éxito. Tenemos que estar preparados para eso, y a lo mejor al final hay otros equipos que no van a conseguir unos objetivos mucho más altos y puede que estén peleando con nosotros. Los recién ascendidos: Sofán, Arnoia, Ponteareas y nosotros,a pelear por la permanencia; seguramente si les preguntas a los demás nos metan en ese grupo. Yo no creo que bajemos todos, y ojalá el Noia sea el que se salve. Pero vamos a tener que remar mucho.

Lo del campo es lo que vale. Para bien o para mal, los objetivos de los diferentes equipos después pueden no conseguirse.

En los últimos años, equipos como el Arzúa o Estradense han hecho un trabajo increíble, han rendido muy bien y no han pasado apuros para lograr la permanencia. Es un poco el espejo en el que nos miramos los recién ascendidos, que no tenemos los recursos de otros equipos en la categoría.