Con los justos pero a cerrar bien el año en casa ante la UP Langreo

··· Rati, entrenador del primer equipo juvenil del Compostela, no escondió ayer que su equipo tiene un reto mayúsculo hoy en el partido de la jornada 15 del grupo 1 de la División de Honor, el máximo nivel. El Compostela A juega en Abegondo (12.00 horas), feudo de un Deportivo que es segundo en la tabla, tres puntos por detrás del líder Celta. Visitar al Dépor es esta temporada un deporte de riesgo. “Sete vitorias de sete na casa, vinteoito goles a favor e tres na contra”, resumió el técnico del Compos. Es decir, que en su campo el Dépor no sólo ha ganado siempre sino que si su rival tiene suerte y un día inspirado no sale goleado. No todos lo logran.

··· Frente a tanto potencial, frente a un rival que hace unos días pasaba de ronda en la Liga de Campeones juvenil “pero non o acusará porque rota moito aos seus xogadores”, dice Rati, el Compos, noveno y duro rival a batir, viaja sin complejos y sueña con puntuar.