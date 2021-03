Confianza y optimismo en el Obradoiro para darle la vuelta a la mala dinámica

··· Pepe Pozas concluye su contrato con el Obra en junio y en su rueda de prensa se le preguntó por si ha habido contactos para extenderlo. El capitán se centra en el presente. “No sabemos qué va a pasar de aquí a dos semanas, con lo que tenemos encima. Sería un gesto pero el club sabe que no es necesario por mi parte, sabemos que el objetivo no está conseguido. Primero vamos a hacer las cosas bien, vamos a conseguir todo, y mi futuro ya lo veremos cuando me recupere”, apunta el andaluz, quien asume el revés de no volver a jugar en lo que resta de curso. “Para estas cosas también soy asintomático, hasta que pasa tiempo no lo asimilo bien, pero voy poco a poco”, ironiza.