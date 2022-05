Costa triunfa na proba atlética de Santiago e Pena faino en Ribeira

Santiago. Regresou a clásica SantYago nocturna de 10K e os atletas da SD Compostela Atletismo aproveitaron para gozar dunha das poucas carreira que se celebran na capital de Galicia a presente temporada. Esta cita permitiu aos nosos xogar coma locais nun percorrido familiar e coñecido por moitos.

Nuno Costa proclamouse vencedor absoluto da proba que percorre as rúas máis emblemáticas de Santiago de Compostela e que o atleta branquiazul completou en 30:39. Ademais, Shaila Muñiz e María Tarrío tamén levaron premios na súa categoría, como 2ª e 3ª Máster A. Os restantes participantes do Compos foron: Martín Abelenda, Gerard Cachafeiro, Antonio Vázquez, Manuel Castiñeiras, Pedro Pazos, Francisco Espino, Jorge Castro, Fran Méndez, Fernando Paz, Ignacio Diéguez, Nuria Mejuto, Juan Luis Botana, Sonia Rodríguez, Jesús Baña, Silvia Fernández e Malena Amigo.

Na mesma xornada do pasado domingo, en Ribeira, Amador Pena proclamouse gañador da II Carreira Memorial Juan Vidal Pérez, unha carreira solidaria de 5km na vila do Barbanza, na que a recadación foi destinada á AMPA Sagrado Corazón de Jesús de Castiñeiras, segundo sinala a nota de prensa da SD Compostela salientando as actividades da súa sección adicada o atletismo. redacción