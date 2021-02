Coudet califica al Atlético como el rival más duro y alaba la labor del ‘Cholo’

El entrenador del Celta de Vigo, Eduardo Coudet, no dudó en calificar al Atlético de Madrid como el rival “más duro” de LaLiga Santander, además de mostrar su admiración por su compatriota Diego Pablo Simeone.

“Siento admiración por él. Es un tipo que siempre he admirado. Es un ejemplo de cómo vive, cómo transmite, es de los mejores entrenadores del mundo. El otro día fue nombrado mejor entrenador de la década y coincido plenamente”, afirmó el técnico celeste.

A dos días de visitar al Atlético en el Wanda Metropolitano, pues celestes y rojiblancos se miden mañana, Coudet fue más allá y desveló cómo el técnico rojiblanco le ayudó desde que llegó a Balaídos para sustituir a Óscar García Junyent.

“Es un tipo simple que conmigo ha tenido gestos como comunicarse desde el primer día que llegué, sin tener ninguna obligación, y poder charlar un rato con él. Son actos que lo hacen más grande aún. Todo lo que le está pasando a él y al Atlético pasa por una manera de vivir y de sentir”, aseveró.

Coudet asume que el Celta, que todavía no ha ganado en este 2021, tendrá que hacer “un gran partido” para doblegar “al mejor equipo del campeonato”, un rival que, a su juicio, cuenta “con una gran plantilla y un entrenador inteligente”.

“Intentaremos mostrar nuestras virtudes porque también somos un equipo incómodo para los demás”, manifestó Coudet, quien dijo que sus compatriotas Facundo Ferreyra y Augusto Solari, dos de los tres refuerzos que llegaron al club en el recién cerrado mercado invernal, todavía no están listos para formar en el once inicial que salte mañana al Wanda Metropolitano.

“Solari venía de estar casi dos semanas parado. Es un jugador que físicamente es bueno, pero la competencia no es la misma. Ferreyra estaba entrenando, pero no tenía continuidad en el juego. Los llevaremos a su mejor forma y los vamos a necesitar porque somos una plantilla corta”, reiteró el entrenador argentino.

CRÍTICA. El técnico del Celta también tuvo ayer tiempo para dedicar unas duras palabras a los defensas David Costas y Jorge Sáenz. El preparador afirmó “respetar” la decisión de ambos de no salir en el reciente mercado invernal, aunque él no lo “comparte” porque “esto es fútbol profesional, no es un spa”.

“Tenemos una reunión pendiente con David, con Jorge y con la directiva. Están haciendo un trabajo diferente, por el cual yo he sido claro con ellos. Les avisé dos semanas antes de que abriera el mercado que no los iba a tener en cuenta y tuvieron la posibilidad de salir, tuvieron ofertas para salir y decidieron no salir porque no estaban a gusto con las posibilidades que tenían”, indicó.

En su comparecencia ante los medios de comunicación, el técnico celeste justificó que el trato de ambos, que llevan semanas ejercitándose al margen del grupo, es “diferente”. “Yo tengo que entrenar a la gente que creo que tiene posibilidades de jugar”, apostilló.

“Nunca les he faltado al respeto y nunca dejo de preparar un trabajo específico para ellos. Tienen todas las prestaciones, tienen toda la atención que necesita un jugador. Tuvieron la oportunidad de salir ganando el mismo dinero que ganan aquí y decidieron no salir. Fui de cara y pensé que lo iban a agradecer”, apuntó el técnico argentino del Celta de Vigo.