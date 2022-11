Coudet sabía que se trataba de la crónica de una muerte anunciada

El argentino Eduardo “Chacho” Coudet, que este miércoles ha sido destituido como entrenador del Celta, manifestó en su despedida que no se esperaba esta decisión de los dirigentes celestes a estas alturas de la temporada, aunque asume que era “la crónica de una muerte anunciada” por su distanciamiento con el asesor deportivo Luis Campos.

“No era una decisión que esperara, sabía lo comprometidos que estábamos, pensaba que iban a ser estos partidos hasta el paraje. No ha sido el mejor arranque, pero tenemos los mismos puntos que el año pasado a estas alturas con un cambio muy grande en la plantilla”, declaró en rueda de prensa.

Muy emocionado, Coudet no escondió que su “proyecto” en el Celta cambió “al cien por cien” desde que en junio de 2021 renovó “por tres temporadas” hasta que el portugués Campos fichó como asesor deportiva tras la salida de Felipe Miñambres.

“Eso es innegable, pero no quiero buscar culpables. Ni en Luis Campos ni en nadie. Esto es fútbol. Le deseo lo mejor a todos, nada más”, señaló el ya exentrenador celeste, para quien el Celta ha sido el equipo que más “se ha desarmado” de LaLiga esta temporada, perdiendo “a seis de los jugadores que más actuaron” el pasado curso.

“Eso no es una excusa”, puntualizó el argentino, muy dolido por su primer cese como entrenador: “El club ha tomado la decisión, no la esperaba pero la respeto. Creo que hemos estado a la altura, hemos devuelto una filosofía al club y después de ocho años es la primera vez que me dan la baja. Me emociono porque no era la idea salir”.

Coudet estuvo acompañado por su ayudante Ariel Broggi, en una rueda de prensa a la que no asistió el presidente y máximo accionista del club, Carlos Mouriño, del que estaba distanciado desde finales de la pasada temporada, sobre todo por su firme defensa de Denis Suárez, al que los dirigentes impiden ser alineado.

“Si no está, será por alguna situación que no pudo estar, pero sí me sorprende que no esté”, subrayó Coudet sobre la ausencia del presidente, quien esta tarde sí estuvo acompañando al nuevo entrenador, el portugués Carlos Carvalhal, en la ciudad deportiva Afouteza.

Espera tener “otra oportunidad” en LaLiga porque es un campeonato que le “encanta”, y confirmó que hasta esta mañana el director general, Antonio Chaves, no le comunicó su cese.

“Soy insoportable porque quiero ganar, pero soy respetuoso con todo el mundo. No creía que esta despedida iba a ser tan difícil. Lo que tengo que decir lo digo hoy, acá. No quiero líos ni que se hagan fábulas”, apuntó.