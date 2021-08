Coudet y su gran desafío: devolver al Celta a Europa

El Celta de Vigo afronta LaLiga Santander 2021-22 con el difícil reto de convertirse en una alternativa a los equipos de la zona media-alta de la clasificación, impulsado por el liderazgo del técnico argentino Eduardo Chacho Coudet, quien ha revolucionado al conjunto celeste desde el banquillo.

Cuando llegó como recurso de urgencia a mediados de noviembre, la crisis era indudable en un equipo roto, sin una idea de juego convincente y que cerraba la clasificación de LaLiga. Pero desde el inicio Coudet ha insuflado al grupo un gen competitivo que no se recordaba en Balaídos desde los tiempos de su compatriota Eduardo Berizzo, clave para dotar de estabilidad a una entidad que había encadenado tres fracasos deportivos desde que rozó el pase a la final de la Europa League en Manchester.

El técnico argentino aterrizó en Vigo avalado por su buena trayectoria en Sudamérica, y no tardó en reactivar a un equipo que venía de una etapa convulsa con Óscar García Junyent, a quien la directiva de Carlos Mouriño cesó tras “incendiar” el vestuario con su enfrentamiento con el capitán Hugo Mallo.

Un viejo deseo. La primera opción de los dirigentes celestes fue Marcelino García Toral, pero el asturiano acabó rechazando la oferta. Se negoció con otros entrenadores, pero llegó finalmente Coudet, un viejo deseo del máximo accionista. Y en tres meses construyó un equipo de autor, con un sistema de juego novedoso pero práctico; y con dos pilares claves: Iago Aspas y el peruano Renato Tapia.

El mediocentro se convirtió en el pulmón celeste. Con su despliegue físico como único pivote defensivo ayudó a recuperar la mejor versión de Denis Suárez y Brais Méndez. Otro exponente del espectacular rendimiento de la chachoneta es Santi Mina, quien viene de igualar su mejor registro goleador en Primera División -un total de 12 goles, todos ellos a las órdenes de Coudet menos uno-.

La base del Celta 2021-22 seguirá siendo la misma del equipo que el curso pasado pasó de ser colista a rozar la clasificación para Europa. Los celestes ficharon poco pero bien. Llegaron tres jugadores que apuntan al once: el portero argentino Matías Dituro, el lateral izquierdo Javi Galán y el extremo Franco Cervi.

Antes de que se cierre el mercado de fichajes se espera la llegada de un central que supla la baja del colombiano Jeison Murillo, que regresó a la Sampdoria tras finalizar su segunda cesión, y un delantero para dar descanso a Santi Mina.

La operación salida se inició con Jozabed, Juan Hernández, Juncá y Costas. En Vigo siguen Emre Mor, Okay Yokuslu y Miguel Baeza, pero Coudet no cuenta con ellos. Con Mor no se descarta incluso la posibilidad de darle la carta de libertad, ya que ni está trabajando con el grupo; a Okay se le busca equipo en la Premier, donde rindió a un gran nivel con el West Brom; y a Baeza una cesión a un equipo de Segunda.

Quedaría resolver el caso del portero Iván Villar, plata en Tokio 2020, a quien se le cierran las puertas de la titularidad con Dituro y Rubén Blanco. Pero eso ya no es trabajo de Coudet, sino del director deportivo Felipe Miñambres. El argentino está centrado en engrasar su máquina para llegar al cien por cien al debut liguero ante el Atlético, vigente campeón. El desafío de Coudet es emular a su amigo Berizzo, y eso pasa por entrar en Europa.