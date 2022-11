Cristiano abandona el Manchester United

PREMIER. El Manchester United anunció este martes que el portugués Cristiano Ronaldo abandona el club inglés “con efecto inmediato” y “de mutuo acuerdo”. El conjunto británico agradeció en un comunicado publicado en las redes sociales la “inmensa contribución” que ha hecho el futbolista durante los dos periodos de su carrera en los que ha jugado en Old Trafford. La situación de Cristiano en el Manchester United era insostenible tras la incendiaria entrevista que le concedió a Piers Morgan hace unos días, en la que atacó a todos los estamentos del club, incluyendo compañeros, entrenadores y directiva. El club tomó acciones legales contra él, contactó con abogados para ver cómo resolver la situación y aseguró, en un escueto comunicado, que había emprendido “los primeros pasos” para dar respuesta a la entrevista del portugués.

En esta pieza, Cristiano dijo que los dueños solo pensaban en el dinero, que no tenía ningún respeto por Erik Ten Hag y que el club le había traicionado y no había empatizado con él con la muerte de su hijo, además de haber dudado de sus motivos para ausentarse de la pretemporada, según lo que explicó el propio jugador, por encontrarse su hija de tres meses hospitalizada. De esta forma termina la vuelta de Cristiano a Old Trafford, el lugar que le catapultó al estrellato y donde ganó su primer Balón de Oro, tras seis años (2003-2009) en la primera etapa. EFE