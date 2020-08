Crónica de un cese anunciado: el Barça hace oficial el de Setién

El Barcelona anunció ayer que Quique Setién no seguirá dirigiendo al primer equipo la próxima temporada, después de la reunión mantenida por la junta directiva durante más de cuatro horas para tratar la grave crisis deportiva e institucional.

La sonrojante eliminación que el Barça sufrió a manos del Bayern de Múnich enla Liga de Campeones (2-8) precipitó una decisión que se daba por segura en la planificación del próximo curso.

Esta es “la primera decisión en el marco de una amplia reestructuración del primer equipo que se hará desde el consenso entre la actual secretaría técnica y el nuevo técnico, que será anunciado en los próximos días”, informó el club catalán, que trabaja en el fichaje de Ronald Koeman, actual seleccionador de Holanda.

Setién, que llegó en enero para relevar a Ernesto Valverde, firmó un contrato hasta el 30 de junio de 2021 más un tercer año opcional. Sin embargo, el cántabro no logró mejorar las prestaciones de un equipo en franca decadencia ni tampoco los resultados de su predecesor en el cargo. Y es que, con él al frente, los azulgranas han quedado eliminados de la Champions y de la Copa del Rey y no revalidaron el título de Liga.

BREVE. Quique Setién ha ejercido 216 días como entrenador del Barcelona: el técnico que menos tiempo ha durado en el cargo desde Radomir Antic, quien dirigió al conjunto azulgrana de febrero a junio del 2003.

Prácticamente nada se puede salvar de la gestión de Setién. Acabó la temporada en blanco después de coger al equipo líder en la Liga, sufrió la peor derrota de la historia del Barcelona en la Liga de Campeones y cayó en Bilbao en la Copa del Rey, además de no cumplir ninguna de las promesas que hizo en su presentación: ni hizo jugar bien al Barça ni le dio protagonismo a la cantera.

De ninguna manera Setién demostró en la práctica ser un acérrimo defensor de la filosofía cruyffista, uno de los principales avales que le llevaron a ocupar el banquillo de un club en deriva deportiva, económica e institucional desde años atrás.

El juego del conjunto azulgrana cada vez se fue pareciendo más al que mostraba con Ernesto Valverde, plano, directo y olvidadizo del juego de posición. Y, a diferencia del preparador cacereño, Setién no consiguió los triunfos en los campeonatos nacionales.

El núcleo duro del vestuario rápidamente dejó de creer en el trabajo del santanderino y su cuerpo técnico, y el hecho de no haber dirigido nunca antes a un equipo de primer nivel y de no ser ni la primera ni la segunda ni la tercera opción para sustituir a Valverde no le ayudaron.

Tampoco que su segundo, Éder Sarabia, tuviese la costumbre de gesticular de forma vehemente o que en las pausas de refresco fuese el encargado de dar las charlas.

AL QUIRÓFANO. Por otra parte, el portero del Barcelona Marc-André ter Stegen pasará hoy por el quirófano para solventar los problemas que ha arrastrado en la rodilla derecha durante esta temporada. Se estiman tres o cuatro meses de baja.