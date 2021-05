Cuando la derrota es lo de menos

Si alguna vez cobra sentido el eslogan el resultado nos da igual en un deporte tan competitivo, tan exigente y tan duro es en un día como este. Con los objetivos cumplidos, y en un día de despedida para muchos (¿Cuántos? Esa es la gran incógnita), se trataba de disfrutar, de paladear de forma breve pero intensa lo que ha sido el Monbus Obradoiro 2020/21, de exprimir como nunca una comunión grada-pista sin la que no se podría entender un periplo de una década en una jungla como la Liga Endesa. El partido, por cierto, lo ganó el UCAM Murcia en la prórroga (80-83).

Resulta curioso cómo puede parecer tan extraño, casi irreal, escuchar el Miudiño o los bombos de la Peña Zona Norte en Sar. O ver acceder al pabellón a rostros tan familiares para cualquier asiduo de los encuentros durante los últimos años. Y sin embargo lo fue, porque el duelo entre Monbus Obradoiro y UCAM Murcia era el primero con público en Sar desde que ambos se enfrentaron el 1 de marzo de 2020, y el el primero en toda la Liga Endesa desde una semana más tarde.

Pese a las ganas del obradoirismo por volver a casa, el aforo permitido por el protocolo no se completó. y se citaron 1.164 espectadores La hora no ayudó y, afortunadamente para la salud cardiovascular de los aficionados, la permanencia en la Liga Endesa por undécima campaña consecutiva estaba garantizada desde diez días antes. Con todo, más de mil hinchas se congregaron en el recinto compostelano con éxito organizativo en tiempo récord. Los presentes pudieron aplaudir los triples de Kassius Robertson, las acciones espectaculares de Steven Enoch, los bailes en la pintura de Laurynas Birutis, la jerarquía de Kartal Ozmizrak y de Albert Oliver... Hasta se permitieron ovacionar a dos ex, esta vez en el bando contrario, como Kostas Vasileiadis y Nemanja Radovic.

NUEVA PIEL. Con nueva piel el lucir la camiseta conmemorativa del Día das Letras Galegas y con el impulso de los cánticos y los bombos, el Monbus Obradoiro empezó como un ciclón, con Ozmizrak dirigiendo las operaciones y Robertson y Enoch culminándolas (8-2, min. 3). Exhibían los de Moncho Fernández el baloncesto colectivo de sus mejores momentos, moviendo el balón hasta encontrar el tiro deseado, mientras Conner Frankamp se encargaba de enfriar los ánimos (10-10, min. 5).