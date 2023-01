Dani Alves habla desde prisión: “Aceptaré lo que venga. No me asusta nada”

Barcelona. Dani Alves, de momento, se muestra relajado y tranquilo en sus primeros días en la prisión de Brians 2. Algunos familiares de presos y profesionales del centro penitenciario aseguran que la realidad del futbolista brasiñeño, por ahora, es que está a la espera de lo que suceda en la resolución, tomándose las cosas con calma y sin externalizar demasiadas emociones.

El exfutbolista del Barça habría charlado con algunos profesionales del centro en su ingreso, y habría manifestado que “aceptaré lo que venga. Me fui de casa con apenas 15 años. He superado en mi vida situaciones muy difíciles y complicadas. Esta será una más que pasará. No me asusta nada”.

Sobre el caso por el que se le acusa, Dani Alves opta por no hablar demasiado. En todas las conversaciones, el brasileño ha contado que lo que sucedió en el baño del reservado de la discoteca Sutton, la madrugada del pasado 30 de diciembre, fue “con el consentimiento de la mujer”. Motivo por el que, sobre la denuncia, el brasileño prefiere hacer oídos sordos.

“De todos los módulos de Brians 2, la dirección del centro penitenciario eligió para Alves el menos conflictivo, el número 13. Un espacio destinado a los agresores sexuales de menores y en el que había un sólo recluso, condenado por la violación de una menor”, asegura el reportaje de ‘La Vanguardia’. Veremos qué sucede con el exfutbolista. Redacción